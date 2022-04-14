【防疫措施】戲院重開後員工及入場者打齊三針可飲食　當局指康復者可展示紙本紀錄

▲ 特首林鄭月娥聯同官員出席抗疫記者會。

港府今日（14日）公布，下周四（21日）開始首階段放寬社交距離措施，包括晚市恢復堂食至晚上10時，每枱人數上限4人、限聚令會放寬至4人，重開多個表列處所，如美容院、按摩院、公眾娛樂場、表演場所、主題公園等。即看：【一文看清最新社交距離措施】

食物及衞生局局長陳肇始今日在記者會上公布，重開戲院時，部分影院可以飲食，但要符合一定要求，包括員工必須已打三劑疫苗，而入場的顧客也要打三針疫苗。

不過，被問到「康復碼」下月才推出，意味部分康復者在本月內，將無法滿足第3針的要求。陳肇始表示，現時康復者需要展示紙本紀錄，例如出院紀錄、隔離令紀錄，可以向檢查疫苗護照的人展示，不久將來，有康復碼後，就可向處所負責展示。而針對電影院重開的詳情，商務及經濟發展局稍後亦會公布。

她又指，放寬措施要有序、有條件，強調要分階段放寬，強調本港目前確診數字高，每日仍有過千宗，社區仍有傳播鏈，希望市民合作和不要鬆懈，盼復活節假期疫情數字不會反彈。

另外，當局放寬康樂活動防疫措施，重開室外運動場地須戴口罩，惟泳灘、泳池暫不開放。即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩