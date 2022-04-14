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【元宇宙】時代廣場x Bunny Warriors NFT展覽　玩遊戲贏Bunny Warriors NFT＋限定精品

休閒消費 12:56 2022/04/14

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時代廣場舉辦《時代廣場x Bunny Warriors into the Metaverse》「元宇宙」及現實生活的企劃。（圖片由時代廣場提供）

NFT以及元宇宙的概念成為近來熱潮，各大國際品牌紛紛加入此行列，而銅鑼灣時代廣場將於2022年4月21日至5月29日期間，與本地NFT系列Bunny Warriors及港產「元宇宙」AiR METAVERSE 攜手合作， 於時代廣場5樓舉辦全球首個以Bunny Warriors為主題的《時代廣場 x Bunny Warriors into the Metaverse》。

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時代廣場指是次活動為全港首個結合去中心化虛擬世界的「元宇宙」及現實生活的企劃，大家不但可以欣賞展覽，更可於現場以非虛擬貨幣購買 NFT，讓不熟悉 NFT 的大眾亦能輕易透過一般付款方式購買心頭好。

（圖片由時代廣場提供）

同時，時代廣場更會與港產元宇宙AiR Metaverse合作，為大家帶來首個以O2O（Offline to Online）模式 及location-based方式設定的體驗，讓玩家透過多個設置於展覽的入口，通往Bunny Warriors在AiR Metaverse中的專屬大廈，進行冒險遊戲贏取Bunny Warriors NFT和限定精品。

最新影片

《時代廣場 x Bunny Warriors into the Metaverse》

日期：2022年4月21日至5月29日

時間：中午12時至晚上8時（首天開放時間為7pm）

地點：銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

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責任編緝：蕭雅文

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