【思家大戰】李思捷承諾現身主持第二季　聲夢Aska大爆成員小秘密

▲ 李思捷承諾會主持第二季《思家大戰》。

由李思捷主持及監製遊戲節目《思家大戰》，將於本周日（4月17日）晚九點半翡翠台播出第29集。

今集《思家大戰》是本季最後一集，大感不捨的思捷節目一開始即預告《思家》會添食：「我保證第2季好快返嚟，仲有我保證開第2季嘅時候會親身見你哋！」除了感激所有工作人員幫忙，思捷還特別鳴謝暖場主持一蚊Joe（游莨維）：「咁多集嚟幫咗我好多忙，搞咗好多氣氛。」

▲ 思捷特別鳴謝暖場主持一蚊Joe。（TVB提供）

港姐下戰書

最後一集嘉賓有宋宛穎率領的「MISS HK」隊，隊員包括梁凱晴、邵初、葉靖儀及楊培琳。

另一隊則是由張馳豪（Aska）率領的「聲夢」隊，隊員包括潘靜文（Sherman）、何晉樂（Rock）、林君蓮（蓮姐）、及蔡愷穎（Lolita）。

今集自我介紹環節相當精彩，一班應屆港姐大晒「港姐Tone」瘋狂下戰書：「用美貌與智慧拎到最高分」、「志願係贏晒所有獎金」、「成為大贏家，打低聲夢隊」，戰意相當高昂。

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唱《造夢時學會飛行》

「聲夢」隊則開金口清唱《聲夢傳奇》主題曲《造夢時學會飛行》，Aska更逐一大爆隊員小秘密，包括Sherman最鍾意幫人唧暗瘡、Lolita有咬手指習慣等，真係估你唔到！

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在問答環節氣氛同樣熾熱，「聲夢」隊表現相當出色，頻頻答中問題成功清版；而「MISS HK」隊回答「講起香港小姐競選會諗起乜」時，竟出現滑鐵盧慘況，身為應屆港姐冠軍的宋宛穎都自認失策。