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【特首選舉】李家超稱法治是穩固發展基石之一　交代兩大競選活動：與選委交流、認真寫政綱

政治 12:43 2022/04/14

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李家超與會計界及法律界選委，網上交流後見記者。（陳靜儀攝）

已報名參選特首的前政務司司長李家超，今日與會計界及法律界選委會面。李家超會後見記者，強調自己重視法治，形容法治是要穩固發展的其中一塊基石；而法治同時亦是本港優勢，可以建立信心。

李家超透露，自己在會上強調法治，指自己其中一個施政方針，是要建立一個穩固發展基石，法治是其中之一。

他透露，會面期間，曾與法律界選委，就法律推廣、教育方面進行討論；亦與會計界選委，談及如何提升本港競爭力。他又指，感謝各方面不同意見，他和同事歸納不同意見。

李家超透露，未來競選活動有兩方面，包括保持與不同選委、界別代表交流，亦要將多些時間放在寫政綱方面，形容大家對其政綱有期望。

被問到未有交代落區安排，李家超表示，社交距離措施將有所放寬，會與競選團隊進行討論，強調自己會有落區工作，但重申自己既要重視交流，亦要認真寫政綱。

據報李家超的兩個兒子正在商界工作，被問及二人在今次選舉中是否有角色時，李家超回應僅指，選舉是其個人的事，不希望家人因而受到影響，不會對他們的個人情況進行評論，但強調家人並無參與其選舉工作，故不涉及任何所謂的利益衝突。

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記者：胡偉明

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