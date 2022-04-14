李家超的政務司司長職位懸空　陳茂波下屆無機會升任？

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片)

中央決定破天荒不任命新的政務司司長，接替李家超辭職留下空缺，連署任人選都沒有。有政經界人士即表示，這昰否意味財政司司長陳茂波，在下屆政府都無機會升任政務司司長？



有建制人士表示，中央若在現屆班子中，有屬意的下屆的政務司司長人選，例如陳茂波或保安局局長鄧炳強，或會一步到位，任命這個心水人選接替李家超，再直接過渡到下屆政府；但中央現在決定不任命新的政務司司長，是否意味中央的心水人選，不在現任問責班子之中？

但有官場和建制人士也認為，由於今次特首選舉時間太緊逼，中央要與李家超一起，先想通整個下屆政府班子的布局，才能定案，故暫時按兵不動，也是上策。

李家超本月6日宣佈辭去政務司司長參選特首，中央本月8日免去其職務；但港府一直無按慣例公佈署任安排，中央至今也未宣佈接任人。

政務司司長作為港府的第二把交椅，亦是特首人選的熱門來源地，曾蔭權、林鄭月娥都是由此職升任特首，因此，司長辭職去參選特首，已有多次經驗；過去幾次，都是即時有署任人選，然後中央公佈接任人。

例如2017年，林鄭月娥1月12日宣佈辭去政務司司長，港府即公佈由時任勞工及福利局局長張建宗，署任司長；中央1月16日免去林鄭職務，再正式任命張建宗接任司長。財政司司長當年辭職落場參選，由時任財經事務及庫務局局長陳家強短暫署任，中央再任命陳茂波接任司長。2011年，唐英年宣布辭去政務司司長，時任教育局局長孫明揚任只署任了兩天，中央就批准唐辭職，同時任命林瑞麟接任司長。

但林鄭本月3日已透露，未收到中央通知，如何處理政務司司長暫時懸空的問題，究竟是一般司、局長放假的署任安排？還是按《基本法》，由她提名、中央任命一名新司長？今天終於知道結果，原來是懸空。

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