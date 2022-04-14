【提防騙子】元朗水果檔$24提子細字標半磅　街坊付$98僅獲不足2磅嘆受騙

▲ 有元朗街坊到街市水果檔購買提子，付$98獲不足2磅嘆受騙。

有街坊去街市買水果結果一肚氣，花了$98購買不足2磅提子，嘆受騙了，有關帖文掀起網民熱議。據網民所指，事主所購的提子應為$50左右才合理，亦引出大量苦主現身，紛紛指出也曾在涉事水果檔有不愉快的經歷。

水果檔標價不清晰

有名女網民周二（12日）在facebook群組「食在元朗」特意發帖分享購買提子經歷，希望其他街坊免中招，事發位於元朗橋樂坊的大橋街市，當天事主在約下午一時買餸，路過街市內的生果檔，該生果舖有位紮馬尾女店員，事主向她購買了一袋$98提子。

提子明明寫住$24/磅，秤完之後佢話$88 ，我俾$100紙佢，佢找返兩蚊俾我。

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找少錢及不足秤

事主當時不適，精神狀態欠佳，「好明顯我真係病懵咗」，當下沒有為意比原本找少了$10，買完感覺不對路，折返影相。她之後去買豬肉時，叫店員幫忙代為秤一下提子，發現提子不足磅。

原來得磅幾，兩磅都未夠秤兼呃人！我冇找佢晦氣！因為我呢排食緊中藥唔激得！再睇醫生貴過啲提子！咁都得？大家要小心！

最新影片︰

事主很氣憤，她以前住港島區，是新搬入來元朗區，曾記起有網民提過，大橋街市裡有些生果檔做生意手法有問題，慨嘆「點解佢哋啲檔口可以仲存在」，有感店主及店員欺善怕惡，欺騙不出聲跟他們爭拗的街坊，明言不再幫襯該水果檔。

多名苦主現身

從照片所見，事主買了一袋提子，據多名網民所指，事主所購的提子應為$50左右才合理，「呢款我喺果欄買過$22/磅，非常之好食，又脆又甜」、「呢隻平，$20-25一磅，平均每袋$50左右一袋」。此外，有很多網民指此水果店很多人傳是著名的黑店，標價是「半磅」，刻意寫很細或遮著，「呢檔佢寫$24半磅，佢搵提子遮住半磅字樣！我中過招」和「佢個半字寫得好細」。更多苦主分享購買水果不愉快經歷見下圖︰

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事主昨日有發布新帖，分享用買貴了的提子DIY創意料理「提防騙子包」，藉以諷刺有關事件，以及再一次叮囑自己及街坊要小心。她指如此製作中式提子蒸包味道不錯，甜甜酸酸的。

你咁貴，唔好嘥！整啲創意包，整返「提防騙子」包。

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消費者防呃秤貼士

根據《度量衡條例》，任何人在營商過程供應貨物時，若貨物重量或數量少於所宣稱數量，即屬違法，一經定罪最高可被罰款1萬元；而未有讓顧客清楚看見量磅讀數，亦可被罰最高5000元；任何人管有或使用有偽誤或不完備的度量衡器具作商業用途，則最高可罰2萬元。

消費者應光顧有商譽的商戶，亦應加緊留意量磅讀數，若有遮掩，應要求商戶清楚展示，若有懷疑則可利用街市公磅量重，亦可向海關舉報。

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責任編輯︰王明芳