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【COLLAR成員】寶礦力廣告第5位成員登場　SoChing騷纖腰大晒活潑親和力

娛樂 14:12 2022/04/14

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女團COLLAR全員成為寶礦力首個香港歌手代言人，廣告商為八位成員分別推出宣傳影片，繼隊長Gao（沈貞巧）、WINKA（陳泳伽）、蘇雅琳（Ivy So）及王家晴（Candy），輪到被讚有親和力的SoChing（蘇芷晴）登場。

SoChing在影片中穿上品牌標誌的藍色外套，內配白色背心Bra Top，在影片中大晒活潑一面同時亦騷出纖腰。

【全民造星IV】繼COLLAR+YOLICA後再推女團　網民競猜STRAYZ最後入隊成員

（影片截圖）

SoChing在社交網站轉貼影片並謂：

大家覺得我有 #親和力，成日紮紮跳
可能係因為我真係一個好貪玩、唔悶得嘅人🤣
多謝 #寶礦力水特 預埋我玩hehe 🥰️💙
@collar.weare x @pocarisweathk 全新代言廣告好快有得睇喇，密切留意！

最新影片推介：潘燦良、周家怡專訪

俘虜「師弟妹」

而品牌貼出SoChing的影片時，亦大讚她充滿活力氣息，不只跳舞時動作利落，笑起來同樣甜美自信，舉手投足都散發著親和汗水力，成功俘虜一眾「師弟妹」（SoChing粉絲名字）的心！

COLLAR八位成員已推出五位的廣告影片，接下來剩下Day（許軼）、Marf（邱彥筒）和SumLing（李芯駖）的影片即將推出，「前夫」們密切留意！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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