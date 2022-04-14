【雙喜臨門】升呢人夫學習跟郭思琳相處　準爸爸吳浩康：現在才懂父愛偉大

▲ 吳浩康升呢人夫和爸爸。

歌手吳浩康（Deep）上月剛新婚迎娶模特兒郭思琳，並雙喜臨門將為人父。談到新婚生活，Deep坦言是一個全新的領域，要慢慢摸索夫婦的相處學問；對於即將要做新手爸爸，吳浩康更形容是措手不及，而他希望自己能像老父一樣，成為一個能為兒子擋風雨的硬漢子。

剛升呢人夫的吳浩康，婚後即以新歌《見字醫病》憑歌寄意，將人與人的相處比喻為病痛，如果彼此出現分歧，就如細箘一樣會傳染，要盡快對症下藥，才可以根治心病。

▲ 吳浩康快升任爸爸，自言心情既緊張又期待。（攝影：黃建輝）

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入行近20年，吳浩康無論在事業或人生都有不少經歷，至近年他才自覺變得成熟。「以前我認為大聲講話不代表沒禮貌，其實太過激動反而令人聽不清楚你講甚麼！20年前的我，自覺懂得跟人相處，現在才知道這是很難，每日都有機會觸礁，正因為你想珍惜一段關係，才願意在跌倒中不斷學習。」

婚後增加使命感

對於婚姻，吳浩康坦言現在以一張白紙的姿態，去進入結婚的世界。「好多人會問我是否準備好（結婚），其實如此問的人，即代表你才未有準備好，如果你對結婚有很多假設，認為會遇到怎樣的問題，然後怎樣去解決，那若是遇到沒有預想過的問題，是否就不識處理？所以我從來沒有幻想過結婚生活，只是遇到了對的人，就一起生活吧，當我覺得可以去迎接這個未知的領域，就代表已經做好結婚的準備。」

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當日在婚禮上，吳浩康在簽字時哭成淚人，比新娘還要情緒激動。他回想道：「因為註冊那刻給我的衝擊很大，原來真的要講出承諾時，感受很不同，不是覺得擔子多了，而是自此有了一份使命感。我沒有問太太是否有同一感覺，但自己就多了一份追求，希望可以成成為真正支持到伴侶的另一半。」

快做爸爸才學識做仔

除成為人夫，吳浩康也快要當新手爸爸，他揚言對此身份更加感到陌生。「結婚生活也可以即時去體驗，但要做爸爸，就真的措手不及，許多資訊固然要學習，也要去調整心態，因為有太多未知數。」

問他希望當一個怎樣的爸爸，吳浩康感觸地說：「希望我會似自己父親，大家可能都知我的經歷，而父母一直對我有很大的愛和忍耐，這份愛持續地付出，故我十分尊敬他們，我相信自己還要很久才學識做爸爸，但現在才開始識得如何做仔。」

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說到跟父親的相處，他自言過去也常有衝突，直至母親離世，父子才更親近。「我在9個月內，先後經歷媽媽、爺爺和嫲嫲過身，過去從來沒在我面前哭過的父親，也崩潰地對著我說『真係頂唔順』，由那一刻起，才覺得彼此有更多溝通，他也會把我當成年人去相處。」

盼望如父親般堅強

近年父親患上癌症，卻曾經不肯接受醫治，吳浩康的關懷溢於言表，曾向老父說過：「你要留條命給我，看到我可以開演唱會。」他形容父親縱是生病，也堅持不讓人幫助。「他是明明早上10時要去醫院化療，卻會告訴你是11時，到我致電他時，便說已經做完，正坐著小巴回家，因為他總是不想讓別人擔心，是很典型的傳統父母個性。」

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現時吳浩康成家立室，老父可有感到安慰？Deep笑言：「我希望他是如此吧，在婚禮上他也是一如過往沒太大情緒起伏，他扮不感動的戲演了72年，功力已十分深厚了！」父子間的感情交流，早就盡在不言中。

記者：區家歷

髮型：Moe @ IL COLPO (On Lan Street,Central)

化粧：木子維納_Vena

服裝：DEMO OFFICIAL

場地提供：The AIR （The ONE）

