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【港區國安法】涉初選案47人被控　范國威高院申保釋押後下周二判決

社會 12:56 2022/04/14

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前立法會議員范國威今向高等法院申請保釋。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法，被控串謀顛覆國家政權罪，其中34名被告還押候訊，當中前立法會議員范國威今（14日）向高等法院申請保釋，高等法院法官杜麗冰聽取陳詞後，押後至下周二（19日）早上判決。

申請人范國威今由大律師吳藹儀代表，法官杜麗冰聽取陳詞後表示需時考慮，押後至下周二（19日）早上10時半作出判決。

案中47名被告中，13名被告先後獲准保釋，當中包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、黃子悅、陳志全、呂智恆、林景楠、柯耀林及李予信。

其餘被還押的34名被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽及余慧明。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。

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記者：林育慧

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