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【 娛論潮】「男女B」陳湛文Yoshi成非一般CP　顧定軒Manson有CP粉絲團

娛樂 13:43 2022/04/14

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顧定軒（Zeno）、 余逸思（Yoshi）、 陳湛文及泰國娛樂Youtuber阿金為ViuTV節目《MM730 – 娛論潮》擔任嘉賓。（ViuTV提供）

ViuTV全新節目《MM730 – 娛論潮》，由馬騮搣（Gladys）及黃奕晨（Dixon）將擔任節目主持，每集與不同範疇的嘉賓探討娛樂及潮流文化的發展趨勢。

今晚（14日）播出的第二集將會邀請顧定軒（Zeno）、 余逸思（Yoshi）、 陳湛文及泰國娛樂Youtuber阿金擔任嘉賓，與兩位主持討論有關熒幕CP。

【一Take過】黃奕晨挑戰學霹靂舞　《造星II》肥豐為「頭轉」不惜禿頭

最新影片：潘燦良、周家怡專訪

劇集《IT狗》中陳湛文及Yoshi飾演的男女B深受觀衆喜愛，大家希望這對熒幕CP最終能在一起，更有觀衆進行二次創作，將男女B的愛情故事畫成漫畫。

但陳湛文表示他與Yoshi是非一般的熒幕CP，現實中Yoshi更與陳湛文的女兒上契，成為契姐妹。

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【MM730】ViuTV晚上7時半綜藝節目新排陣　每晚不同主題搶老中青市場

Zeno與張進翹（Manson）因《全民造星III》的表演《我們》而被組成CP，更有粉絲開設Zeno與Manson的CP粉絲團。

Zeno對外界的反應感到驚喜，因為二人花了很多時間準備那場表演，每天在排練室不停排練。

Zeno表示劇本寫得很虐心，每次排練時都會太投入而哭。

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