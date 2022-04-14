【防疫服務包】當局完成各階段派發工作　共派發約338萬個防疫服務包

▲ 「防疫服務包」已派發完成。

本港第五波疫情嚴峻，港府向全港家庭派發「防疫服務包」，內含中央援港的快速抗原測試包、KN95口罩和中成藥，以及抗疫資訊手冊等。民政事務局今日（14日）宣布，「防疫服務包」各階段的派發工作已全部順利完成。

350萬個「防疫服務包」的包裝和派發工作經民政事務局及民政事務總署統籌、18區民政事務專員主導，並在公務員團隊和超過17000名來自350多個不同團體的義工配合下完成。



「防疫服務包」的包裝工作於3月30日在全港133個服務站展開，按計劃在4月1日完成。政府隨即於4月2日開始第一階段派發工作，透過民政系統的精細安排和分工，以及與義工團體、不同政府部門、全港各大小物業管理公司、新界鄉議局及鄉事委員會等機構的緊密聯繫和協作，成功在5天內向全港270萬個住戶派發合共近310萬個「防疫服務包」，較原定計劃的7日提早2日於4月6日完成。



為了補漏拾遺，18區民政事務處在第二階段，即4月7日至13日，於全港各區設立89個補發站，讓未能在第一階段收到「防疫服務包」的市民或因家庭人數較多而需要多領的市民前往領取。補發站共派發了28萬多個「防疫服務包」，加上早前在第一階段已派發的310萬個，整個行動共派發了約338萬個。



署理民政事務局局長陳積志說，是次龐大的『防疫服務包』派發工程透過『網格式管理』，為建立動員地區力量辦大事的恆常機制提供實踐經驗，為日後官民合作攜手推行地區工作奠下了堅實的基礎。

『防疫服務包』派發工作得以順利完成，實在有賴來自各政策局及部門的公務員團隊的協作，並結合眾多地區團體及跨界別、跨階層義工的積極參與，大家不辭勞苦，在過程中充分展示了政府及民間合作、上下一心的精神和力量。

陳積志又感謝一眾立法會議員、「全港社區抗疫連線」、18區社區抗疫連線、香港義工聯盟和其他義工組織，以及超過350個地區組織及非政府機構、同鄉會、善團、制服團體、青年組織、宗教團體及少數族裔服務機構的全力支援，亦感謝學校及其他機構借出場地配合相關工作。他又特別感謝國家對香港同胞的關懷和支持，只要香港市民同心同德、眾志成城、團結抗疫，香港必定能夠戰勝疫情。

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責任編輯：郭詩詩