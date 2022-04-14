【恐怖租客】 平租單位慘遇租霸變垃圾屋　染血衛生巾舊內褲亂丟業主崩潰

▲ 平租單位慘遇租霸變垃圾屋，染血衛生巾舊內褲亂丟業主崩潰。

業主出租最怕遇到恐怖租客。台灣一名女業主發文控訴，早前將單位平租予一名「嬌小可愛」的單身女子，沒想到對方不但拖欠租金、水電費，更將單位變成垃圾崗，全屋堆放了上百件內衣褲，甚至有疑似染血的衛生巾，令業主大感崩潰。

該名女業主於Facebook群組「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」發文，指早前將台北一個單位租予一名「嬌小可愛」的女生，對方稱獨自到當地打拚，業主出於體諒還特意降租，沒想到對方竟是租霸。

業主指，出租單位後，兩人每月都有聯絡，但後來女子拖欠4個月租金及水電費，直到退租後業主收回單位，才發現現場慘不忍睹。業主貼出單位出租前後的照片作對比，可見單位原本乾淨企理，附有梳化、睡床、電視等傢俬。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過單位如今卻變成「垃圾屋」，堆積了大量垃圾，膠樽、膠袋、食物包裝盒隨地放，連走路有困難，而櫃子、梳化上也放滿雜物，家具亦有損毀的情況，「她的習性真的很差，可能不愛洗澡，房間內佈滿了上百件的蕾絲內衣褲」。

廁所的情況更為恐怖，洗手盆下驚現「廁紙山」，甚至有疑似用過的衛生用品，「還有沾滿經血的衛生棉和已經黏在地上的分不出是血還是分泌物的莫名物體，真的讓人傻眼，這是人住的嗎？」

業主大感崩潰，無奈之下發文分享，驚醒其他業主，「為了防止有人像我一樣受害，有時幫別人想好，但真的是多此一舉，真的無解」，不少網民對業主的遭遇感到同情，「為何有人可以在這樣髒亂的環境住下去」、「慘不忍賭，房東好可憐」。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣