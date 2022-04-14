【母親節2022】JW萬豪酒店母親節住宿每晚2080起　包早餐連香薰按摩美容護理送朱古力

▲ JW萬豪酒店推出一系列母親節住宿及美食。（圖片由JW酒店提供）

五月即將來臨，表示母親節將近，香港JW萬豪酒店推出了不同的母親節住宿及美食，包括按摩或美容護理的住宿體驗、萬豪金殿的八道菜午市套餐和九道菜晚市套餐、JW咖啡室自助餐及母親節蛋糕等，讓大家與媽媽一同慶祝這個偉大的母親節。

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母親節度假住宿體驗

▲ （圖片由JW酒店提供）

「JW身心煥活」度假體驗，可讓母親享受按摩或美容護理，趕走疲憊日常，凡於5月之星期五至日入住，還可獲贈愛心朱古力一盒！每房每晚由港幣2,080元起，包括：

豪華客房住宿一晚

JW 咖啡室自助早餐兩位

兩張 Vonique禮品卡，以兌換下列服務，優惠期兩個月：

價值港幣1,000元的100分鐘香薰按摩服務（僅限女士）

價值港幣1,480元的90分鐘Proteoglicanos Hydrating Ultimate Facial Care 服務

於5月內之星期五至日入住可獲贈愛心朱古力一盒

可按此訂房。

今年母親節，大家要向媽媽聊表孝心，JW亦推出一系列餐膳體驗。由米芝蓮中菜廳萬豪金殿的粵式佳餚、JW咖啡室的自助餐、The Lounge的香檳早午自助餐和下午茶套餐，以至Dolce 88的蛋糕甜點，令媽媽歡度愉快的母親節。

萬豪金殿

萬豪金殿的大廚於母親節5月8日供應滋補養顏的八道菜午市套餐和九道菜晚市套餐，菜式包括天籽蘭花響螺燉花膠、翠田種玉、椰汁桂花蘆薈拉絲雪燕及金菊桂花果凍等。另外，自選菜譜中則有招牌菜式如金殿乾鮑魚酥、金殿花膠鮮魚湯和杏仁濃湯煎花膠等，亦讓喜愛傳統粵菜的媽媽享用美食。

午餐：上午11時30分至下午3時

晚餐：晚上6時至10時

價錢：八道菜午餐每位港幣688元，九道菜晚餐每位港幣1,088元，須四位或以上惠顧，另備自選菜譜以供選擇。

JW咖啡室

▲ （圖片由JW酒店提供）

JW指自助晚餐有不同環球美食包括有蟹腳、波士頓龍蝦、即製手握壽司和剌身、燜5至6頭南非鮑魚、蠔皇燜花膠和海參、避風塘炒蟹及花膠海椰皇螺燉湯等。

5月7日自助晚餐：

下午5時30分至晚上7時30分，成人每位港幣798元，小童每位港幣558元

晚上8時至10時，成人每位港幣728元，小童每位港幣508元

5月8日自助晚餐：

下午5時30分至晚上7時30分，成人每位港幣828元，小童每位港幣578元

晚上8時至10時，成人每位港幣778元，小童每位港幣548元

The Lounge

▲ （圖片由JW酒店提供）

大家亦可以享用香檳早午餐，享用酩悅（Moët & Chandon）香檳，以及自助餐桌上的美食，包括麵包蟹、紅蟹、波士頓龍蝦、矜貴魚子醬、香煎鴨肝、西班牙黑毛豬火腿及烤肉等。亦可與媽媽在享用下午茶套餐，品嚐中西式鹹甜美點，如鮑魚撻、龍蝦沙律配魚子醬及士多啤梨、虎蝦春卷、接骨木花慕絲、焦糖檸檬蜂蜜慕絲，以及英式原味及提子鬆餅等。

香檳早午餐：上午11時至下午2時30分；成人每位港幣988元，小童每位港幣588元

下午茶套餐：下午3時30分至5時30分；每兩位港幣608元，連香檳每兩位港幣828元（每位一杯）

Dolce 88

JW表示，Dolce 88推出了母親推出節日限定抹茶紅莓白桃蛋糕。此外，餅師亦為母親節準備了一系列甜點，包括芝麻榛子撻、柑橘歌劇院蛋糕、櫻桃布朗尼及法式蘋果撻等。

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責任編緝：蕭雅文