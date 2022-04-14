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【豪門聯姻】「燈芯絨大王」與「莎莎」聯姻 江鈺琪郭浩泉希臘拍世紀婚照

親子 18:46 2022/04/14

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江鈺琪郭浩泉遠赴希臘拍世紀婚照。

有「最美公益金主席」之稱、麗達集團主席兼「燈芯絨大王」江達可的女兒江鈺琪（Yuki）早前獲拍拖兩多年的男朋友「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）求婚成功，當時他們在社交網晒求婚現場的180度海景及粉紅花海，Yuki冧爆答應下嫁，出身豪門的兩人，門當戶對，郎才女貌天生一對。

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全球受新冠肺炎肆虐，但兩人無懼疫情，出發到英倫玩兩星期，再到希臘海邊城市Porto Heli附近的五星級酒店Amanzoe拍攝婚照，該酒店最平的房價要1,650歐元（約14,011港元）一晚，結婚一生人一次，兩人當然選擇最好的，揀選每晚12,700歐元（約107,878港元）的別墅，連住三晚，埋單逾30萬港元，兩人在酒店內取景拍攝，當中包括圍城靚景、薰衣草田等，奢華得來又有大自然感覺。另外Yuki身上的高級婚紗、名牌高跟鞋都所費不菲，他們亦請來世界級時裝攝影師Greg Finck親自操刀影靚相，Patrick今次娶老婆真是落重本。

兩人的婚照在酒台內取景。


Yuki亦有在IG分享拍攝Pre-wedding感受，她用英文抒發今次去外國影婚照的感受，表示遇上航班取消、又保持不染疫的壓力，加上拿著巨型婚紗穿越8500公里，更試過為了有最好的光源，早上3點起身去拍照。她多謝化妝師、髮型師等一班幕後功臣，還有向未婚夫Patrick道謝：

多謝他永遠令我夢想成真，而我亦都永遠不會忘記這段人生中數一數二美好的回憶，超感謝我未來老公，你令我成為世上最開心的女孩。

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責任編輯︰王明芳

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