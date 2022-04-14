【活得健康啲】喉嚨不適紓緩痛楚有法　中醫教簡易製喉糖及茶療清熱解毒【附做法】

▲ 註冊中醫師何慧欣分享簡易製作喉糖及茶療，清熱解毒。

本港第五波疫情放緩，不少患者染疫初期都曾出現喉嚨痛徵狀，究竟當喉嚨不適時除了服藥外，還有甚麼自救方法？TOPick節目《活得健康啲》邀請註冊中醫師何慧欣，講解喉嚨痛人士飲食宜忌，同時分享如何在家中簡易製作利咽解毒喉糖，以備不時之需。

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解構染疫後喉嚨痛成因

何慧欣醫師表示，很多患者染疫後會咽喉刺痛、吞咽時尤其明顯，肉眼觀察初期可以見到咽喉黏膜紅腫或及後病情發展咽喉伴有小膿頭，破後可形成潰瘍，痛楚劇烈。

咽痛是肺胃之門戶，染疫後首當其衝，疫邪入侵，加上胃多有積熱或素體陰虛，邪結於咽喉，故咽喉腫痛劇烈。

紓緩喉嚨痛方法

喉嚨痛初起，可以使用含生甘草，有清熱解毒利咽，舒緩喉嚨痛的不適。可以簡單多用生理鹽水漱口，減少喉嚨的病毒或細菌數量。

坊間有說法指，暖綠茶漱口及含生蒜片可有助紓緩喉痛。何醫師解釋，綠茶是指未經發酵的茶葉，保留較多抗氧化物質。茶性涼味苦，有清熱生津、解滯利尿的效果。當中也有兒茶素，是有效可以抑制細菌、抗病毒的物質。

綠茶適合有體質壯實、或者身體有熱象，例如口乾舌燥、生飛滋、喉嚨痛等飲用。使用暖綠茶漱口，溫度和暖不刺激咽喉，有清熱解毒抗菌的功效。另外可以幫助沖走喉嚨上的病毒及細菌，也有兒茶素抗菌，幫助舒緩喉嚨不適的狀態。

至於生蒜片，則有溫脾、治療脘腹冷痛、消癰解毒的作用。當中含有大蒜素及槲皮素，也是天然的抗菌物質。何醫師表示，含生蒜片可以幫助抑制喉嚨腫的病毒及細菌數量，舒緩喉嚨痛的狀態。但需要注意不要過量，每人每日一至兩瓣已經足夠，因為味道比較辛辣刺激，老人家及小朋友服用時也要注意他們進食後的反應。

紓緩喉嚨痛食物

何醫師建議，大家可以進食流質及容易消化的食品，例如粥及麵條，避免溫度過高及生冷，刺激喉嚨黏膜，另外避免辛辣刺激及煎炸油膩的食物。

她亦表示，大家可在家中自製簡單的喉糖，以備不時之需。這款喉糖有清熱解毒利咽功效，材料包括金銀花10g、梨片4至5塊、桔梗10g、 冰糖100g、麥芽糖50g。以下是示範製法：

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何醫師提醒，因為喉糖內含金銀花成分，G6PD的人士禁止使用。

另外，何醫師亦介紹了一款簡單的清熱解毒茶療，幫助舒緩身體有熱象、喉嚨開始不適時飲用。

金銀花解毒茶 （2至3人份）

功效：清熱解毒、利咽生津

適合：熱性體質、有明顯熱象，經常捱夜、容易口乾舌燥、咽痛痛初起的人士。

材料：梨片3至4塊（雪梨一個）、菊花5g、胎菊5g、金銀花5g、杞子10g、甘草2至3片

做法：把以上材料沖冼後，加入800至1000ml水，焗泡20分鐘後可以飲用。可以茶代水飲用。

陽虛或容易胃脹、腹瀉的人士慎用。因為有金銀花，G6PD的人士禁用。

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責任編輯：陳昊淋