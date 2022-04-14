【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子

▲ 新加坡一名24歲準爸爸送外賣賺奶粉錢，惜遇上車禍不幸死亡。

為人父母責任重大，有了孩子後更想讓他們過好生活。近日新加坡發生一宗交通意外，造成一名24歲的準爸爸死亡。剛新婚1個月的他為了妻兒，做車手努力送外賣，希望賺多一點奶粉錢，迎接新生命來臨，可惜飛來橫禍，留下妻子與遺腹子。

綜合新加坡傳媒報道，4月10日下午1時，在新加坡甘巴士道（Gambas Avenue）通往義順7道的道路上，發生一宗嚴重的車禍，一輛貨車和兩輛電單車相撞，24歲的男電單車手當場死亡，另一名20歲的男電單車手意識清醒，被送往醫院救治。肇事的36歲貨車男司機因疏忽駕駛導致他人死亡的罪名被捕，事件仍在調查中。

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新婚1個月 密密接單欲賺獎金

24歲的死者Jason Tan是foodpanda外賣員，入行約3年。Jason的哥哥Jeremy向當地傳媒透露，弟弟上月5日才結婚，剛新婚一個月，妻子已懷孕，原本雙喜臨門，一家人開心不已，如今卻天人永隔。他指現時弟婦情緒不穩，而60多歲的父母亦很傷心，難以承受喪子之痛。

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Jeremy稱弟弟出事那天為星期日，原本他應早上7時起床，卻睡至上午9時才起身，其妻叫他放假一天，在家休息一下。可是他為了完成第13個訂單，以賺取外賣平台的獎金，還是決定開工，沒料到遇上致命車禍。

原計劃6月與妻及父母旅遊

這位準爸爸想到孩子即將出生，希望能多送幾單外賣多賺錢，讓孩子日後過更好的生活。他與同齡的妻子青梅竹馬，拍拖6年後結婚，原希望在未來兩三年能購買自己的房子，擁有自己的安樂窩。Jason是家中孻仔，孝順的他原計劃6月，與妻子及父母一起搭乘遊輪旅遊，也作為夫妻的蜜月之旅，可是已未能成事。

目前哥哥Jeremy在facebook上發帖文尋找目擊者，呼籲錄下事發畫面的人士聯繫他，以幫助調查。

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責任編輯︰王明芳