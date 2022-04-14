【烏克蘭戰爭】烏克蘭女性淪俄軍性奴　集體囚地牢蹂躪9人獲救後成孕

▲ 俄軍入侵烏克蘭期間，被指控犯下多宗性暴力罪行。

烏克蘭戰事仍未平息，俄軍除了被指控屠殺平民，性暴力事件的罪證，近日亦陸續浮出水面。俄軍撤離布查鎮（Bucha）後，有居民回到家中地牢，赫然發現赤裸的女性遺體，旁邊還有使用過的安全套。烏克蘭人權組織亦透露，在當地有俄軍將一大群女性集體關押在地牢蹂躪25日之久，其中9人獲救時已經懷孕。

俄軍佔領布查鎮後，眾多戰爭罪行的證據陸續被揭發，除了對手無寸鐵的平民展開大屠殺，女性亦成為針對目標。外媒報道指，當地退休水電師傅沙比高（Shepitko），在俄軍撤退後，帶著家人返回家園，卻發現自家住宅被洗劫一空，後院空酒樽和垃圾遍地，而當其侄仔查看後院下的地牢時，竟發現一具赤裸女屍，垂頭坐在櫈上，身上僅披著一件毛大衣。

最新影片推介：

沙比高指，女屍頭上有明顯彈痕，地上也發現兩枚彈殼，更恐怖的是，他們在附近發現了破損的保險套包裝袋，以及一個已經用過的保險套。烏克蘭官方人權監察員丹妮索娃（Lyudmyla Denisova）表示，這名女性的遭遇只是俄軍眾多暴行的其中之一，呼籲聯合國調查「俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪的事實」。

丹妮索娃又說，俄軍撤離後，組織已接獲多宗性暴力案件報告，其中一宗是一群婦女和女孩被俄軍集體關在地下室裡面，被迫接受長達25天的暴行，其中9人在獲救後發現已經懷孕，「這些行為是為了報復烏克蘭的抵抗，也可能是俄軍將性暴力作為對烏克蘭婦女的戰爭武器。」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳