【名酒拍賣】劉鑾雄辦拍賣會賣出珍藏佳釀　從熱衷競投名酒變名酒專家

「大劉」劉鑾雄在昨日（4月13日）與佳士得携手舉辦「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」專拍，合共買入價約1000萬元的414支名酒，最終成交總額達港幣6353萬元，成績斐然！

據悉買家之中有一半來自內地及約4成來自台灣及香港，據悉全都是被大劉的名氣吸引，以及向其對佳釀的專業眼光投下信心一票。

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劉鑾雄買酒超過40年

劉鑾雄對拍賣結果感到滿意，並指早於自己27、28歲而且香港尚未有名酒拍賣之時，已經在倫敦及紐約競投名酒，至今買酒年資超過40年了。

回想當初他對名酒一竅不通，純粹是為了與美國人傾生意，先開始購買紅酒及白酒作應酬用。之後有段時間，他常舉辦派對，每次均會預備最少40至50支名酒招呼朋友。

他笑指，其中有些朋友專挑最昂貴的名酒來喝，而且喝起上來就如喝水一樣極速喝光，促使他常常在拍賣會上買入多批名酒，存放在其酒庫之中備用。

▲ 劉鑾雄與太太甘比

成為名酒專家

隨著他愈買愈多名酒，競投紅酒便愈得心應手，加上不停研究名酒種類、酒莊及年份等相關知識，令他逐漸成為名酒專家，懂得分辨名酒的優劣，亦因而對名酒產生了濃厚的興趣，甚至到上癮的地步。

即使他已不再舉辦派對，亦改不了競投名酒的習慣，只要看到頂級佳釀，便忍不住將之收歸旗下，把酒庫堆滿了大量收藏級紅酒、白酒、白蘭地及威士忌。

據悉，大劉因收藏品太多又深知其投資價值，故拿出一小部分通過拍賣會割愛予識貨之人。