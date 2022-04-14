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【戲院重開】《藍宇》20週年紀念4K修復版上映　《史賓沙》載譽歸來

娛樂 14:14 2022/04/14

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《藍宇》電影照。

戲院將在4月21日重開，高先電影公司亦在今日（4月14日）公佈《藍宇》20週年紀念4K修復版將於戲院重開首日上映，更公開最新海報及預告片。

由關錦鵬導演、魏紹恩編劇、張叔平擔任美指兼剪接的《藍宇》，榮獲第38屆金馬獎5項大獎，包括最佳導演、最佳男演員、最佳改編劇本、最佳剪輯及觀眾票選最佳影片，入圍第21屆香港電影金像獎11項大獎，更獲選康城影展「一種注目」單元。

最新影片：潘燦良、周家怡專訪

《藍宇》廿周年紀念4K修復版明年上映　關錦鵬：不一定是同志電影

4K修復《藍宇》

戲中陳捍東與藍宇相濡以沫的真摯愛情令電影突破同志電影的標籤，將《藍宇》定調為「一部愛情片，而非同志片」。

刻骨銘心的情節配上主題音樂黃品源的《你怎麼捨得我難過》的悲情歌詞，當年紅遍大中華地區。上年適逢是《藍宇》上映20週年，電影公司推出電影4K修復版。

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《史賓沙》再度上畫

另外，姬絲汀史釗域捧走多個獎項的電影《史賓沙》亦會再度登上大銀幕，讓未入場觀賞的影迷能一睹史釗域的演技大突破。

姬絲汀史釗域憑此片演繹戴妃一角橫掃超過25個美國影評人協會影后殊榮、榮獲第94屆奧斯卡金像獎「最佳女主角」及第79屆金球獎「劇情組最佳女主角」提名。

雖然她最後失落奧斯卡影后寶座，但今次細膩的演出獲大量香港觀眾肯定和讚賞，雖敗猶榮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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