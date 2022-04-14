【管制塑膠】可持續發展委員會提24項建議管即棄塑膠　膠袋徵費擬增至1或2元

▲ 可持續發展委員會提出，將現行塑膠購物袋收費計劃，調高至1元或2元。

環保成為潮流，社會有意見認為應管制即棄塑膠，以保護生態。可持續發展委員會今日（14日）就管制即棄塑膠公眾參與發表報告，提出24項建議，包括將現行塑膠購物袋收費計劃，調高至1 元或 2 元。

委員會綜合在公眾互動階段收集的意見後，針對5個重要範疇，即訂定管制即棄塑膠優次的一般原則、新的管制措施、優化塑膠 購物袋收費計劃、宣傳和公眾教育，以及綠色商品，提出共 24 項建議。

主要建議包括：禁止銷售已有合適替代品或非必要的即棄塑膠製品，如在零售點出售的即棄塑膠餐具；禁止免費派發現時一般會免費提供予市民大眾的即棄塑膠製品，如雨傘袋；禁止製造、銷售和分銷若干即棄塑膠製品，如部分發泡膠製品。

委員會又建議制定行政及立法措施，減少使用塑膠包裝物料(包括發泡膠)，並優化現行的塑膠購物袋收費計劃，包括收緊豁免範圍、將收費水平調高至1元或2元及加強監管派發平口袋。

委員會認為公眾就管制即棄塑膠反應積極一致，希望政府仔細考慮各項建議及落實時間表。

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記者：蘇文軒