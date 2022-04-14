【第五波疫情】勞工處提醒外傭遵守社交距離措施　復活節假期將於各公園巡視

▲ 勞工處提醒外傭遵守社交距離措施。（資料圖片）

復活節假期臨近，勞工處今日（14日）再度提醒外傭遵守政府宣布的社交距離措施。

勞工處發言人指，根據《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）和《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），在公眾地方進行2人以上受禁群組聚集的人士，或未有按規定佩戴口罩的人士，可被定額罰款5,000元。勞工處將於復活節假期（4月15日至18日），聯同香港警務處、食物環境衞生署、民政事務總署和康樂及文化事務署，在中環、金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、北角海濱花園、旺角道行人天橋、尖沙咀天星碼頭、黃大仙摩士公園、將軍澳海濱公園等地方，以多種語言進行流動廣播並進行聯合行動，呼籲外傭遵守相關規定。相關部門會對不遵守規例的人士採取執法行動。

發言人提醒外傭嚴格遵守有關規定，並呼籲他們為保障個人健康及減低病毒感染風險，避免在休息日及假日聚集（包括在住宿設施聚會）、分享食物及進行其他社交活動，盡量留在家中休息。當局亦鼓勵僱主與外傭商討休息日的安排時，應解釋當前的特殊情況，互相體諒。

勞工處提醒僱主，根據《僱傭條例》，僱主可與外傭協議另定休息日，代替原來指定的休息日。另定休息日須安排在同一個月內的原定休息日之前，或在原定休息日後的30天之內。此外，僱主不得強迫外傭在休息日工作。如僱主要求外傭在休息日工作，必須在原定休息日後的30天之內安排另定休息日予外傭，僱主並須在原定休息日後的48小時內通知外傭另定休息日的日期。如僱主在未得外傭同意下而強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

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記者：黃穎津