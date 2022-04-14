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【特首選舉】政府刊憲陳茂波任資審會主席　楊潤雄為官守成員

社會 14:45 2022/04/14

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政府刊憲陳茂波任資審會主席。（經濟日報圖片)

政府今日（14日）公布，行政長官已委任財政司司長陳茂波為候選人資格審查委員會主席、教育局局長楊潤雄為資審會的官守成員，任期由今日開始。有關公告已於今日在憲報刊登，並已報中央人民政府備案。

國務院於今年4月7日決定免去李家超的政務司司長職務，資審會主席一職自該日起懸空。另外，國務院於2月24日決定免去徐英偉的民政事務局局長職務。由於徐英偉局長是以官員個人身分獲委任及報備為資審會官守成員，署理民政事務局局長不能代其參與資審會的會議，資審會目前只有兩名官守成員。

根據《基本法》附件一及附件二，資審會負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。
 
資審會成員名單如下
 
主席

  • 財政司司長陳茂波

 
官守成員

  • 教育局局長楊潤雄
  • 政制及內地事務局局長曾國衞
  • 保安局局長鄧炳強


非官守成員

  • 梁愛詩
  • 范徐麗泰
  • 劉遵義教授
     

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責任編輯：余思嵐

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