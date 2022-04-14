【特首選舉】政府刊憲陳茂波任資審會主席　楊潤雄為官守成員

▲ 政府刊憲陳茂波任資審會主席。（經濟日報圖片)

政府今日（14日）公布，行政長官已委任財政司司長陳茂波為候選人資格審查委員會主席、教育局局長楊潤雄為資審會的官守成員，任期由今日開始。有關公告已於今日在憲報刊登，並已報中央人民政府備案。

國務院於今年4月7日決定免去李家超的政務司司長職務，資審會主席一職自該日起懸空。另外，國務院於2月24日決定免去徐英偉的民政事務局局長職務。由於徐英偉局長是以官員個人身分獲委任及報備為資審會官守成員，署理民政事務局局長不能代其參與資審會的會議，資審會目前只有兩名官守成員。

根據《基本法》附件一及附件二，資審會負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。



資審會成員名單如下



主席

財政司司長陳茂波



官守成員

教育局局長楊潤雄

政制及內地事務局局長曾國衞

保安局局長鄧炳強



非官守成員

梁愛詩

范徐麗泰

劉遵義教授



《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐