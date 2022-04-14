【疫下服務】公司註冊處下周2恢復公共服務　選舉事務處觀塘辦事處回復公眾查閱服務

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選舉事務處今日（14日）宣布，位於觀塘觀塘道392號創紀之城六期2301-03室辦事處的公眾查閱服務4月19日起回復正常。市民如有查詢，可致電選舉事務處熱線2891 1001。

另外，公司註冊處也表示將由4月19日起恢復正常公共服務；金鐘道政府合署13樓公眾查冊中心、金鐘道政府合署14樓公眾服務大堂，以及九龍灣「一號九龍」12樓信託及公司服務提供者註冊辦事處的辦公時間為星期1至5上午8時45分至下午5時30分。

為減少社區的人流和社交接觸，公司註冊處呼籲客戶繼續透過每日24小時運作的「註冊易」網站、網上查冊中心，以及信託及公司服務提供者註冊辦事處的網站交付文件登記及進行查冊。客戶亦可透過郵遞方式或文件投遞箱交付文件。

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責任編輯：黃小冰