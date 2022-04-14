【育兒心得】疫下子女沉迷打機學習消極　媽媽因學習與子女無數次爭吵

▲ 與一對子女居住在劏房的阿群表示，疫情期間感到無助。（受訪者提供）



經歷數個月疫情，不少人都身心俱疲，而欠缺資源的基層家庭就尤其無助。 跟一對子女居住在劏房，以綜援度日的全職媽媽阿群表示，由於怕被感染，只敢一個月去一次公園，有時在家只能捉象棋和玩手機。而小朋友也經常沉迷打機，與母親爭吵。再加上長期上網課，精神無法集中，亦令阿群擔心他們變得懶散，學習消極。阿群表示，疫情期間感到無助，「有需要時得不到支援，過後才有作用不大。」

阿群與11歲的仔仔和14歲的長女同住大角咀百多呎劏房。第5波疫情期間，突然每日新增幾萬宗確診個案，阿群一家3口幾乎足不出戶，怕一出街就會被感染。每次出街不是為了剪頭髮，就是為了打疫苗。一個月只去一次公園，有時在家只能捉象棋和玩手機。

染疫求助無門

而她最深刻的回憶，是兩母子疑似確診，令她十分徬徨，而當時新聞呼籲巿民不要隨便去急症室，所以她們一直在家，不敢出外。

最初不適的三、四日，我每天不斷打電話求助，但政府部門、坊間免費醫療服務皆無法接通，知道公立醫院和私家醫院都不會收我們。

三日後，她買到快速檢測包，發現自己呈陽性，兒子則是陰性。所幸翌日她又轉陰性，靠微薄綜援度日的她，又花去六百多元求醫買藥。

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經此一疫，阿群不禁疑問:「為何政府不好好利用互聯網、熱線幫市民？我二月有事只有2條熱線，而且一直打不通。我覺得應該設更多熱線，去支援疫情求助的市民，令大家有明確方向。近兩年常常停課，對學生可能是解放，不過上網課一定懶散，學生沒有寄托，學習會大受影響。安全還是學習重要，是否停課，我明白學校也沒辦法。」

與子女困獸鬥摩擦增

由於家居環境狹窄嘈吵，平日阿群一對子女如同時要做功課或上網課，仔仔就需要在床上放書桌做功課。防疫在家，一家3口日對夜對，難免有磨擦。

我有留意兒子近月長困在家不開心，有時太無聊會丟東西，沒有學習動力，感覺自暴自棄。有時他沉迷電子產品，常常打機，我囉嗦多了，每次吵完雙方都充滿負能量。

阿群因學習問題，跟子女發生無數次的爭吵。仔仔原本的性格好動，疫情前經常相約好友到公園及球場玩樂，疫情後只會困在百多呎的家中打機，天光打至天黑。對朋友相約到公園玩都無甚興趣。

更令他擔心的是，小朋友兩年來無正常返學，停止面授課轉網課，仔仔根本無法集中。兩年來多次的停課，加上今年「提早放暑假」，她擔憂他們由積極變消極、懶散、無上進心，「我又不知如何引導他學習」。

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示：「家長和兒童均承受巨大壓力，對基層家庭的影響更甚。疫情下許多家庭努力維持生計，兒童的健康和教育受到威脅。」

參加慈善組織活動現曙光

所幸第五波疫情時，仔仔也參加了同是香港救助兒童會「童里活動中心」的活動，包括「小小田徑運動家班」及「LEGO ROBOTIC玩住學編程班」。阿群:「仔仔最喜歡小小田徑運動家班，10多堂從不缺席，小朋友還是喜歡跑來跑去。」後來她又安排仔仔參加了中心的課餘托管－網上功課輔導班。阿群表示這類活動對小朋友有幫助。她自己也參加了「從心所育－家長教養班」及「藝術治療家長小組」，這令她學會從子女角度設想，開闊心靈。「不一定按自己那一套」，她記得導師說，要給自己空間、給子女空間。要有耐性。」

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責任編輯：王明芳