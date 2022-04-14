康復後長期不適 肺功能大減弱 ! 強效護肺靠冬蟲夏草

根據官方最新公布數字，本港第五波疫情確診人數已接近120萬，當中確診者遍及不同年齡層。礙於醫療系統嚴重超出負荷，染疫者多在家中隔離至康復，一般在數天至兩星期內已能回復正常生活。但不要以為康復後身體可以迅速復原，研究發現，染疫後有機會出現各種無法用其他原因解釋的不適，而且可能持續長達數月或更長時間，俗稱長新冠，輕則影響日常生活質素，長遠更可能持久削弱身體機能的表現。

長新冠有機會出現肺功能減弱

根據大學研究報告指出，主要長新冠問題包括疲倦、咳嗽等，亦有患者的肺功能明顯減弱，包括肺活量變少，行幾步已出現喘氣等反應，可見不少症狀與肺部有關，情況令人憂慮。

冬蟲夏草有助紓緩新冠康復後症狀 ，高效調理身體

位元堂註冊中醫師陳少白指出，要減輕影響，可以透過高效調補方式作針對性康復護理，當中又以冬蟲夏草最能補肺益腎。《本草從新》有載蟲草「甘平、保肺益腎，止血化痰」，補而不燥，還具有補虛損、益精氣、化痰止咳之功效，優點多多。

西藏野生冬蟲夏草質量最高

中藥材講究產地，正宗產地出品的藥材品質較好。而冬蟲夏草最正宗產地莫過於西藏，天然野生更是汲取天地精華。要方便服用，可選擇位元堂「珍品冬蟲夏草」，以道地藥材 100% 西藏野生冬蟲夏草研磨成粉，不但通過重金屬及農藥殘留檢測，保證安全之外，經檢測，其蟲草獨有的腺苷成分，更比《中國藥典》標準高出20倍*，品質非常優異。每粒均含 300 毫克冬蟲夏草粉末，顆顆天然，粒粒珍貴。以膠囊包裝，服用及攜帶也更方便，適合繁忙的香港人需要。

全民抗疫，精選優惠

為響應全民抗疫，位元堂由即日起至 2022 年 4 月 30 日，位元堂珍品冬蟲夏草24粒裝提供限時折扣優惠，3 盒價僅 $4,113 (平均 $1,371/盒)；10 盒價僅 $13,160 (平均 $1,316/盒)。有關優惠適用於位元堂全線門市及位元堂網店。把握良機，為康復期間的身體打打氣，重回健康正軌！

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*資料來源：香港通用公證行有限公司（SGS報告，2009）

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