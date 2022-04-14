【食物安全】加拿大魁北克省Le Val-Saint-François縣爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

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食物安全中心今日（14日）宣布，因應加拿大食物檢驗局通報，指加拿大魁北克省Le Val-Saint-François縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心說，根據政府統計處的資料，本港去年從加拿大進口約一千零二十公噸冰鮮和冷藏禽肉。已就事件聯絡加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐