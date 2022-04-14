【抗疫支援】新世界「愛互送」首階段籌逾4000萬捐款及物資　多間機構捐電腦予基層學童

▲ 「Share for Good 愛互送」平台推出僅約 1 個月，已籌募逾4000萬港元善款及物資，惠及 逾10萬戶基層。（新世界提供）

新世界發展上月推出香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，首階段僅一個月已籌募及配對逾4000萬港元善款及物資，惠及逾10萬基層 家庭。因應全港學校復課在即，學生須先自行檢測才可回校，平台將特別捐贈10萬盒快速抗原檢測包予多間學校。此外，Lenovo 香港、香港電訊及 Microsoft 香港贊助或捐出電腦、數據卡及網上課程，組成「寓教於樂」的學習套裝，協助基層學童網上學習。

因應全港中小學校及幼稚園將於本月19日起分階段復課，學生須每日自行快速檢測才可回校，相關開支對基層家庭百上加斤，亦令學界對快速抗原檢測包的需求急增，故愛互送平台將捐贈10萬盒快速抗原檢測包，予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會及香港特殊學校議會，並透過香港津貼中學議會協助統籌及派發予有需要的家庭。

多間機構捐出手提及平板電腦予基層學童

愛互送平台募捐的物資亦涵蓋基層兒童的網上學習需要，並獲多間機構支持，當中 Lenovo 香港及香港電訊分別捐出曾用作展示用途的手提及平板電腦，以及 全年300GB本地數據的4G儲值卡。Microsoft 香港亦免費提供10小時的 Minecraft 教育版網上課程，除了讓學童透過遊戲學習編程概念外，課程亦會透過建構於 Minecraft 教育版的尖沙咀虛擬地圖，為學童導賞尖沙咀社區的風貌、文化及歷史等，並從中了解更多關於社區的可持續發展的知識。

上述網上課程適合小四至中三學生，配以 Lenovo 香港及香港電訊的捐贈，組成「寓教於樂」的網上學習套裝，透過遊戲學習編程及更深入認識香港各區，約300名基層學童受惠。Microsoft 香港亦正準備其他 Microsoft Learn網上學習課程，免費提供予愛互送平台，預計1萬名學童受惠。

另外，鑑於普遍基層對物資的需求亦有所變化，愛互送平台將在本月內進入第二階段，邀請更多非牟利機構參與之餘，亦會加入更多物資種類，希望能有效回應社會的需求，詳情將盡快公佈。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，感謝各界的支持，鑑於疫情對學童的學習影響甚大，希望今次捐贈的檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供貼心及適切的援助。

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責任編輯：李榮忠