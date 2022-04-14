【品牌故事】太陽神13號xOMEGA 52周年　NASA欽點史諾比成守護犬

因OMEGA X Swatch令全球錶迷瘋狂搶購，在疫情期間仍有不少人冒住受感染機會到店舖門外大排長龍，總算為不景氣的零售業帶來不少生氣。同樣，又再次喚起大眾對OMEGA王牌作SPEEDMASTER超霸系列腕錶。事有湊巧，每年的4月17日，也是OMEGA與太陽神13號（Apollo 13）關係的開始。

▲ 登月艙駕駛員Jack Swigert就利用他所佩戴的歐米茄超霸專業計時表計算燃料燃燒時間。（圖片品牌提供）

今年的4月17日，是太陽神13號著名的「Successful Failure」的第52個周年，畢竟當年OMEGA的超霸專業計時錶在是次失敗的任務中，仍發揮舉足輕重的功能， 協助太空人脫離險境，安全返回地球，這難忘時刻亦紀錄OMEGA歷史性的新一章。

自1965年SPEEDMASTER已成為美國太空總署轄下太空任務的 標準裝備，旨在數碼計時器發生故障時便可以此「關鍵後備裝置」 作計時之用。在當年太陽神13號登月任務發生緊急事故後，升空後僅僅2天，太空艙內一個氧氣缸突然爆破， 服務艙頓時無法正常運作，更令幾位太空人身陷險境……

▲ 最後太陽神13號在升空142小時54分鐘後，於4月17日安全返回地球，濺落南太平洋。（圖片品牌提供）

在宣佈取消是次登月行動的同時， 要做的便是確保所有太空人可以安全重返地球，難得SPEEDMASTER仍能履行其隨團責任，發揮其「後備」功能。

這項精準操作不容有失。數碼計時器於當時已不能使用， 登月艙駕駛員Jack Swigert 就利用他所佩戴的歐米茄超霸專業計時表計算燃料燃燒時間， 而指揮官James Lovell則以地球的地平綫作指引控制航導。兩人戰戰兢兢， 幸好整個操作絲毫沒有差錯，最後太陽神13號在升空142小時5 4分鐘後，於4月17日安全返回地球，濺落南太平洋。

▲ 超霸系列 CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER 42 毫米計時腕錶。（$80,100／圖片品牌提供）

1970年10月5日，美國太空總署向OMEGA頒發「 銀史諾比獎」(Silver Snoopy Award），感謝並表揚品牌對人類遠征太空的特別貢獻。 美國太空總署最初設立這個榮譽大獎時， 選了史諾比為非官方吉祥物，因為它經常可把萬事化險為夷， 可助太空人在任務中取得成功，是任務的「守護犬」。自此史諾比及太陽神13號成為了歐米茄歷史中密不可分的重要象徵。

▲ 錶面綴飾史諾比圓章，令腕錶添多點童真玩味。（圖片品牌提供）

而多年來品牌先後在這次太空任務多個重要周年紀念日中推出「史諾比」 腕表，包括不久前於2020年面世的超霸 “銀史諾比獎” 50周年腕表。這款腕表盡顯這隻小獵犬樂天調皮的個性， 錶面綴飾史諾比圓章，而且錶背以史諾比圍繞月球飛行設計， 充滿獨特新意，動感十足。

記者：黃鑑江