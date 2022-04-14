【非常醫生】患中度弱聽無阻行醫救人決心　貼地俠醫：身體缺陷讓我更體會病人

▲ 屋邨出身的老兆雄醫生患中度弱聽，曾無懼風險捐骨髓救人。

香港結直腸外科醫生老兆雄，非一般的姓氏，成醫之路亦有點「非一般」。屋邨長大的他自小立志做醫生助己助人，後如願讀醫時卻發現患有中度弱聽。他亦曾無懼生命危險，捐骨髓救助一名17歲少年。

「我想做一個流氓醫生。」─行醫25年，因着自身經歷及缺陷，讓老醫生更明白到作為病人的內心世界，希望能更貼地聆聽患者的需要。

▲ 老兆雄醫生在大學時期發現患有中度弱聽，但沒有打擊他行醫生涯上的表現及抱負。（陳國峰攝

無可否認，筆者對醫療劇集是情有獨鍾。看到一班醫護主角們全力以赴去拯救傷病者時，那腔熱血及真誠是無與倫比。然而，這些無私大愛橋段僅會出現在電視電影上嗎？認識了香港結直腸外科醫生老兆雄後，我相信不是。

沒有贏在起跑綫的老醫生，自小對自然界、動物及科學等特別有興趣，在屋邨長大的他更立志要當醫生。

我覺得人體構造太奇妙，亦知道做醫生會幫到人，想擁有治好病人的那種滿足感。

為了能達成夢想，中六、七兩年他拼命讀書，基本上除吃飯、睡覺外，將所有興趣娛樂也拋諸腦後。

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埋首讀書誓入醫科

「那年代住屋邨沒冷氣，於是日日由青衣屋企搭車回荃灣的中學，為的是自修室內那把大風扇。朝9晚8不停溫習，幾乎將20年的Past Paper全數背誦了。」

皇天不負有心人，彪炳的A Level成績讓他一圓夢想，考入香港大學醫科。

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然而，新生活展開了，卻迎來新一波的衝擊。

「我跟很多大學同學不同，他們的父母是做醫生或較富裕，而我卻是屋邨長大，爸爸是藍領，亦是家中唯一經濟支柱。只要我有份優薪厚職，就能給予屋企很大的轉變。」

他承認，未讀大學前自己是非常市井，大學生活絕對讓他這位新鮮人大開眼界。「同學會討論揸車去哪兒食好嘢、去蒲或是Clubbing，但我只顧讀書，有點『鄉下仔出省』的感覺，要慢慢適應。」而且還要與不同人打交道，他就膽粗粗自薦做班長，以最快的方法讓同學認識自己。

從心跳發現弱聽

可是，當一切開始順境之際，老醫生卻發現自己患有中度弱聽。「還記得第一次用聽診器聽心跳，人的心跳有4下，噗、噗，當大家都聽到第三、四下時，我完全聽不到。」亦試過有人在圖書館喊他也沒反應，看醫生才發現兩耳一直有問題。「護士提醒我過馬路要小心，免得聽不到響咹聲會被車撞。這句話一世也會記得，當下是很害怕。」

醫生建議他要佩戴助聽器，但頓時放大所有聲音，對他來說極難適應，決定放棄。「惟有叫同學或老師大聲點，專注咀形來搭救，考試前要預先說自己是弱聽，比其他人辛苦點完成學業。」

完成10多年基本及外科訓練後，老醫生選擇了結直腸作為專科，因他預計香港大腸癌患者會愈來愈多，希望能幫到更多人。

大腸還包括肛門、痔瘡，是我專科中的再專科。可能很多人覺得這些部位很污穢，抗拒接觸，病人甚至會尷尬不願做檢查，但我認為沒人願意去做的事，就由我去做吧，我反而更加想去做！

▲ 他願將經驗分享予新一代，並冀望更多人能認識寧養服務。（陳國峰攝）

不理家人反對捐骨髓

醫者仁心，除了選擇一個較冷門的專科外，老醫生在2000年時曾捐骨髓予一名17歲血癌少年。當年28歲的他正值年輕力壯，明知捐骨髓有風險，也決定做全身麻醉的手術，抽了1公升骨髓給他。

「反而父母是一直反對，認為做醫生已是幫人，為何仍要冒生命危險呢？但我叫他們試試將心比己，假如發生在你身上，亦希望有人會捐骨髓吧。我有能力，為何不去做？我甚至覺得是榮幸，並非很多骨髓是100% Perfect Match。」

幸運地，接受他骨髓移植的少年健康地活下來，4年後更獲香港骨髓捐贈基金安排見面。

以前做醫生只靠把口及對手，捐骨髓後才感受到甚麼是身體力行。第一次做病人感覺也很特別，平日為病人抽血、打針，偶爾要拮多針是平常事，但換轉是自己原來很痛。那刻起，我知道做醫生應更切身處地考慮病人感受，不能隨便去做沒必要的事。

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難忘與病人成好友

行醫25年，老醫生與病人的關係既是戰友，也是朋友。令他印象最深刻的，是位30多歲懷有龍鳳胎的女教師病人。開刀生產前發現患有腹膜癌，雖成功誕下BB，但多次手術亦未有好轉，需留院接受化療。

▲ 令他最難忘的女教師病人（中）病重時長時間住院，老醫生為她辦了個小派對。多年來亦一直與他先生及小朋友見面及傾電話，成為好友。（受訪者提供圖片）

某年母親節，以她的病情來說，可能是與小朋友共度的最後一次母親節。我破例借了會議室為她搞聚會，邀請她家人朋友出席，留個美好回憶。我和太太亦送了盆插花給她，一年後她病發離世，安息禮拜時牧師走來多謝我們，原來小小的心意已是病人一大鼓勵。

另一段難忘經歷同樣是位30多歲的孕婦，於38周時發燒入院，懷疑是盲腸炎，服用抗生素後燒仍未退，做磁力共振才發現是腸癌腫瘤穿了，並擴散至肝，加上BB心跳不穩，決定提早剖腹生產。

「那次有我、婦科及兒科等10多位醫護同時做手術，腫瘤在子宮附近，須立即切除及加造口袋。但曾經有媽媽病人告訴我，造口袋因衞生問題很難湊BB。我想幫她駁腸，但手術會較複雜，當下是人生交叉點！最終我決定駁腸，不想媽媽錯失抱BB的機會，最終也能健康出院，我覺得下這決定沒錯。」他說。

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受漫畫影響更貼地

自去年8月起，老醫生離任瑪麗醫院結直腸科顧問醫生一職，轉為私人執業。「上一代跟現今醫生不同，要經過很多磨練，每個機會都是得來不易，我希望將自己經驗傳承至新一代醫生，讓他們做得更好。」作為外科醫生，他亦積極推廣寧養服務，希望病人在臨終前，心靈上得到最大安慰。

最後，問到老醫生認為自己是個怎樣的醫生時，他笑言：

你有看過《怪醫秦博士》及《流氓俠醫》嗎？這兩套就是影響我最深的漫畫。我會形容自己是個貼地的醫生，會走去人群中聆聽大家的需要，設身處地去幫助病人，而不是坐在診所裏等他們來找我，我就是想做個流氓俠醫。

記者：黃依情