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【復課安排】楊潤雄指若學生短期內家中有經濟困難　可向學校索取快速檢測包

社會 15:02 2022/04/14

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教育局局長楊潤雄。

全港學校下周二（19日）起分階段復課，學生及教職員每日上課前均要進行快速測試。立法會財委會今日（14日）舉行特別會議，多位議員關注教育局會否向全港學生派發快速檢測套裝，避免造成家長經濟負擔，教育局局長楊潤雄表示，如學生家中有短期經濟困難，可向學校索取。

楊潤雄說，當局向全港學校提供1,000萬套快速檢測包，派發給領取綜援、全額或半額書簿津貼的學生，大概惠及全港三分一學生。每間學校獲派的數量會「預鬆少少」，較學生所需的多，短期內家庭有經濟困難的學生，可向學校索取。他又指，如果學校沒有足夠的快測套裝派予有需要學生，可向局方反映。

對於多位議員在會議中提出，當局強制要求學生要做快速檢測，應向全體學生派發檢測包，楊潤雄回應，目前市場上有充足供應而價錢合理，因此不考慮向全部學生派發檢測包，強調想將資源用在有需要的學生身上。

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責任編輯：黃悅晴

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