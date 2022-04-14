【親子閱讀】網上書店$10慈善義賣　設書券轉贈低收入家庭學童

▲ 「書出愛心．十元義賣」將於6月25日至7月3日在太古坊舉行。（大會提供圖片）

閱讀可以提升小朋友的語文能力，也是有益身心的親子活動。太古地產的年度書籍慈善義賣活動「書出愛心‧十元義賣」，將於5月16日至6月16日首次推出網上書店慈善義賣。網上書店慈善義賣以兒童和青少年書籍為主，每本書一律以港幣10元發售。

「書出愛心‧十元義賣」的實體義賣活動，改於6月25日至7月3日一連9天於中午12時至晚上8時在鰂魚涌太古坊ArtisTree及栢克大廈舉行。活動自2009年開始，已踏入第十屆，今次特別推出「買十送一」以回饋支持者。同時邀請10位插畫家，在facebook和Instagram發表勵志的插圖，和大家一起透過閱讀洗滌心靈。

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購書券轉贈低收入家庭學童

活動除鼓勵行善、閱讀、書籍再循環、關注文化和正能量外，還宣揚關愛精神，今年特設慈善捐贈，市民可透過網上書店購買「書出愛心慈善書券」，把的點點心意轉贈予低收入家庭學童。活動在今年1月期間展開大型書本回收行動，於全港設立44個收書地點，合共收集得30萬本書籍。

每年的慈善義賣，在書本分類、處理、安排和出售方面的眾多工序，慶幸獲得數以千計的義工幫忙。如有意加入義工行列，請電致義務工作發展局電話2546 0694或發電郵hkcv@avs.org.hk。

「書出愛心‧十元義賣」由太古地產贊助，並由太古地產「愛心大使計劃」義工團隊聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦。義賣籌得善款將悉數捐予支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。

「書出愛心‧十元義賣」詳情

網上書店義賣日期︰2022年5月16日至6月16日

實體義賣日期︰2022年6月25日至7月3日

實體義賣地點︰

太古坊ArtisTree（鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓）

太古坊栢克大廈4樓404-407室

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責任編輯︰王明芳