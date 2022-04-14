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【指定醫院】醫管局指伊院會保持「機動化」　當需再轉為指定醫院硬件及人手上能配合

社會 17:24 2022/04/14

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日。

本港疫情持續回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（14日）將出席疫情記者會，交代本地疫情最新情況。

被問到伊利沙伯醫院開始收非新冠病人，會否有指標何時需再轉為指定醫院，李立業表示，伊利沙伯醫院目前有500名新冠病人正在留醫，他指伊利沙伯醫院位於九龍中心的位置，是一間非常繁忙的醫院，急症室亦接收大量個案。

他指，不能忽略其他非新冠病人的需要，當開始接受其他非新冠病人當局亦會密切觀察情況，但很難以一些數字去決定醫院的變動，他強調要保持「機動化」，當情況需要轉換為指定醫院時，在硬件以及人手上都是能夠配合。

李立業指，在2月中開展了安老院舍中醫診療服務，至今服務了216間安老院舍，接近5,700人。至於18區中醫診療方面，因第五波疫情對服務需求增加，由以往每日大概30至50人求診，大幅增至4月每日1500人，他指當局會盡力加強服務應付急增的需求。

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記者：李榮忠

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