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【第五波疫情】港錄首宗Omicron BA.5個案　涉24歲男子由南非經泰國抵港後陽性

社會 16:46 2022/04/14

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（陳靜儀攝）

本港疫情持續回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（14日）將出席疫情記者會，交代本地疫情最新情況。

張竹君指，衛生防護中心化驗所在其中一宗由南非經埃塞羅比亞再經泰國抵港的人士，發現他帶變種病毒BA.5。該名患者是24歲男子，抵港後在機場檢測呈陰性，在紅茶館酒店第3日的核酸測試及第4日的快速測試都呈陽性，即是在4月8日呈陽性，4月9日開始有不舒服，出現低燒、咳、頭痛，其後送往麗豪航天城酒店隔離，目前已經康復。

張竹君指，變種病毒BA.5是在南非第一次出現，患者又來自南非，有機會是在南非感染；而患者在居檢疫酒店其間同層有其他住客，會進行追蹤工作。

變種病毒BA.5屬於世界衛生組織需觀察的病毒株分支，對於公眾衛生的影響仍需調查，暫時未有詳細資料，變種病毒BA.5亦曾在其他國家出現。

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記者：李榮忠

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