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【死亡個案】多54名染疫者離世　死亡率0.74%

社會 16:34 2022/04/14

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情回落，今（14日）增1,043確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

張竹君，在死亡個案方面，公立醫院再多54宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,789宗，呈報個案的病死率約為0.74%。

李立業表示，現時共8,702人留醫；過去24小時新增7名病人情況危殆、13人情況嚴重，目前有58名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時（4月13日）有33名染疫病人死亡，涉17男16女，介乎57至101歲，18人來自院舍，其中25人無打針、8人打一針，65歲以上有32位，昨日1名較年輕離世病人詳情如下：

57男士，為院舍院友，已接種一針疫苗，本身有肝病及有食道癌，去年已接受過電療，3月2日檢測陽性，後來因胃喉脫落到東區醫院急診室求醫，入院快測已呈陰性，惟X光發現肺部有明顯的癌擴散症狀，身體電解質亦很多不平衡，包括納、鈣及鉀等，經治療後情況仍持續惡化，延至昨日離世。

另外因數據滯後，3月3日至4月12日再多21人離世，涉8男13女，年齡介乎80至12歲。

醫管局員工方面，目前共21,769人染疫，其中20,738人已復工。

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記者：黃小冰

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