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【醫護流失】醫生流失率達6.9%　醫管局指會加強招聘全職兼職人手

社會 16:53 2022/04/14

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港疫情回落，今（14日）增1,043確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

李立業表示，現時醫生流失率為6.9%，護士則為8.2%，局方關注人手情況，會從兩方改善，包括加強招聘全職兼職人手，以及透過自選兼職辦公室，招聘退休及私家醫護加入團隊。

李立業又指，第五波疫情下亞博及北大嶼山醫院也有很多有心的兼職醫護加入，不少來自私營市場，同樣能發揮團隊角色。他相信，醫管局在此波疫情下的專業精神及核心價值，能夠吸引不少醫護加入團隊。

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記者：黃小冰

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