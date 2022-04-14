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【第五波疫情】今日新增1,043宗確診及陽性個案　包括23宗輸入個案【不斷更新】

社會 17:00 2022/04/14

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本港疫情持續回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（14日）將出席疫情記者會，交代本地疫情最新情況。

【16:55】遙距外展中醫服務共服務5,700人次

李立業指，由2月中開始，已為安老院舍確診病人展開遙距外展中醫服務，共服務216間院舍，共5700人次。

【16:50】場所出現確診只有同住家人會為列為密切接觸者

張竹君指，如不同場所出現確診個案，除非是非常緊密的情況，否則只有同住家人會為列為密切接觸者。

【16:45】伊利沙伯醫院約有500新冠病人留醫

李立業指，伊利沙伯醫院作為指定醫院，現約有500新冠病人留醫，他指伊院處於九龍最中心位置，每日需處理大量危急個案，不能忽略這些病人的醫療需要。

李立業亦提及醫護流失率，現時醫生流失率為6.9%，護士為8.2%。詳情即看：【下一頁

【16:40】張竹君料放寬社交距離措施確診會有反彈

張竹君指，放寬社交距離措施平衡各方面，預料確診數字會有反彈，籲市民享受放寬措施的同時，應緊守個人防護措施。

【16:35】過去24小時有33名病人離世

李立業指，現時共8,702人留醫；過去24小時新增7名病人情況危殆、13人情況嚴重，目前有58名危殆病人於深切治療病房留醫。過去24小時有33名病人離世。詳情即看：【下一頁

【16:33】輸入個案發現Omicron BA.5變異病毒

張竹君指，有一名24男子日前經航班EK608抵港，檢測發現其帶Omicron BA.5變異病毒，他在機場檢測呈陰性，其後在4月8日快測呈陽性，4月9日不舒服，現已無大礙。詳情即看：【下一頁

【16:30】今日新增1,043宗確診個案

今日新增1,043宗確診個案，包括579宗核酸檢測及464宗快速檢測個案，當中23宗是輸入個案，第五波疫情累計約118.2萬宗確診。另有再多54宗死亡個案，累計今波有8,730宗死亡個案，病死率0.74%。

今日沒有新增有院舍出現爆發，現有爆疫院舍中，其中21間安老院舍及5間殘疾人士院舍有新增個案，涉約17名院友及6名職員。

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記者：黃穎津

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