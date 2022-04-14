【金宵大廈2】工作狂李施嬅捱出病悟健康可貴　未婚夫陪伴抗病：他會扶我起來

▲ 李施嬅經歷大病後領悟健康無價。

TVB《金宵大廈2》現正熱播，網民對續集熱烈討論，並認為劇情比上輯《金宵大廈》更燒腦懸疑。身為劇集靈魂人物之一的李施嬅接受TOPick專訪，要於劇一人分飾多角的她，完全大騷演技，不過施嬅坦言當日拍攝時壓力爆煲，暴瘦之餘，更引發免疫系統疾病。

經歷一場大病，令李施嬅醒覺從前只管為事業拼搏，忽略身心靈健康的重要：「今次上天給我上了一課，領悟到身心健康的重要，不再對自己要求那麼高。」

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▲ 李施嬅在《金宵大廈》騷演技。

曾想辭演《金宵2》

由陳山聰和李施嬅主演的《金宵大廈2》為《金宵大廈》延續篇，第一輯在2019年播出時贏盡口碑和收視，被網民捧為「神劇」。

因此李施嬅坦言想過辭演《金宵大廈2》，只因怕拖跨代表作：「太大壓力啦。因為《金宵》迴響太勁太多人喜歡，我不知道怎樣演才令人追看，亦不知道有甚麼劇本會更好，加上當時已灑脫地離開（TVB），若果拍了第二輯反應不好的話，好似『爛尾』走一樣。」

施嬅續說：「對我而言，《金宵》是很重要的作品，我跟山聰也很愛這製作，有無必要令它變差呢？令大家對劇集反感呢？但我太愛這團隊，太喜愛跟他們合作了。」

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演出壓力大

今次《金宵大廈2》內，李施嬅一人分飾多角，除演Maurice女友Ella外，於60年代為一名精神病院醫生，另外於平行時空也有著其他「身份」。

李施嬅回憶說：「今次拍攝的感覺很虛無，很多時候於亳無原因下產生情緒，大家看到第10集便明白我何解那麼大壓力。因為於平行時空裡，跟山聰很多時候都要跟自己演戲，沒有對手但要演出有對手的感情戲，整件事很虛幻，所以今次演起來很困難。」

她坦言很難拿掐角色，因而增添無形壓力：「那時候拍到差點兒崩潰，未試過一套劇那麼高難度，一整天只跟自己演戲，自己比戲自己，又要想想如何去演。同時間要兼顧幾個角色，不能只集中演一個，就正如你洗碗時又要抹枱，同時間又要吸塵，整個人會很混淆，會想著做那一件事先呢。」

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睇粵語長片學口音

至於觀眾十分好奇上輯《金宵大廈》的Alex和Coco會否再現身？施嬅大賣關子說：「跟Alex和Coco已沒關係，但觀眾有機會見到她們。」

說到所演的精神病院醫生帶有60年代口音，原來是施嬅特意為角色設計：「其實Coco姐都有鄉音，今次就加重一點，自己靠看粵語長片來學習，都不太難吧，因為演coco姐時打了底。」

上趟《 金宵大廈》，李施嬅跟陳山聰有一段宿世情緣，今次二人上演一場活在平行時空下的戀愛，施嬅謂演起來比上一輯複雜，她說：「好多事是註定的，上天自有安排，無論遇上那一個人都好，在對的時間就會遇到那個人。」

不敢睇山聰全相

陳山聰在劇中一場全裸露股戲成熱話，對此施嬅笑言：「看到他裸體，沒穿衣服瞓在我面前，很難忘。」問到拍攝時會否尷尬？她說：「我只集中在他臉上，不看其他部位，（是否覺得他身型弗？）沒有望他，不敢望。」

問及施嬅能否如山聰般瞓身演出？她卻說：「我應該不可以，沒他那麼大膽。」

李施嬅跟陳山聰於劇裡有不少親吻戲，雖然很信任拍檔，但直言起初拍攝時難免會怕醜，至於可擔心未婚夫呷醋？她幽默地笑言：「你先問下山聰太太吧，她的老公不穿衣服躺在天台。」

施嬅續說：「覺得當藝人的另一半早已預計，而他們是最偉大和明白事理，他們理解你做這行才會走在一起，當然一定不會喜歡（指接吻戲），但也要接受，因為這是我們的工作，我們專業是演戲。」

▲ 早前李施嬅透露免疫系統出毛病。（取自instagram）

免疫系統受損

《金宵大廈2》劇情比上輯懸疑兼驚嚇，連施嬅也謂比想像中「激」：「看第一單元劇本時，當中提到以飲管插爆眼睛，我也看到『O晒嘴』，但監製照去馬，敢於嘗試是好事。」

另外施嬅更賣關子說：「第10個單元會為大家帶來驚喜，是開心和意想不到的。」似暗示跟山聰會大團圓結局？

不過由於拍攝《金宵大廈2》時精神壓力太大，以致李施嬅患上免疫系統疾病，導致免疫系統攻擊眼睛和甲狀腺，停工近大半年的她以各種療法進行治療，康復進度亦比想像中良好。

她說：「除看西醫注射類固醇針外，亦透過食保健品和能量療法各方面醫治，患這種病的人至少要1至2年才痊愈，但是我兩個月內已康復不少，甲狀腺指數已回復正常，只是眼睛免疫系統未痊愈，但每天也見到有進展。」

▲ 去年2月接受Anson求婚。（取自instagram）

明白健康最重要

拍攝《金宵大廈2》時由於壓力很大，施嬅更愈拍愈瘦：「由細至大我也沒多病痛，身體強壯又健康，當時沒想過自己會病，那時候拍至尾段時已經很瘦，瘦到塊面凹晒，跟第一天開工差很遠，當中精神病院醫生那角色要於尾段拍一幕戲，連攝影師也說我不連戲。」

從前的施嬅只管為工作拼搏，因而忽略身體，經此大病她終醒覺：「拍攝時已發現雙眼紅腫，某些先兆題示我身體出狀況，但是我沒有理會，直至9月發現眼睛變型才去睇醫生，所以要注意番身體，沒健康甚麼也做不來。」

施嬅續說：「身心健康都好重要，包括人的心態和對事物的看法，別給予自己太大壓力，我是一個對自己要求很高的人，其實壓力是來自自己，現在的我改變了，是上天給我機會去領悟，經過今次一課之後會活得更好。」

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注意身心健康

因此，施嬅提醒大家別忽略心理健康：「可能大眾會覺得無糖尿病或者高血壓便可，其實忽略了心理健康的重要，而且它是一個隱形殺手，壓力大或者抑鬱症才最致命，因為會引發其他病出來，我就是給自己太大壓力吧！」

近幾年李施嬅沒停過增值自己，放假時會上戲劇班和練習唱歌，每天行程排得密麻麻：「依然對自己要求高，但會學懂放鬆和放開一點，靠打坐冥想舒壓。」

▲ 現在的李施嬅學懂工作跟生活取平衡。（取自instagram）

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積極面對難關

去年2月，李施嬅接受圈外男友Anson求婚，受疫情影響二人婚禮要延期舉行，近日拍劇捱出病來，未婚夫可有感心痛？

施嬅大讚對方說：「他是一個很正能量的人，不會跟我說：『好陰公呀，你病了，別工作吧，』，反而覺得患病就要去面對，最重要是有得醫，痊愈後就可繼續向前向行，他不會讓你自怨自艾，反而會扶持著你，這是好好的。」

Anson為星級健身教練，她坦言在未婚夫的影響下，多了做運動鍛鍊身體：「尤其做演員會面對高低起跌，在低潮時人總會感失望，而他為人很正面，對我有著好好的影響和啟法。」有位身心靈都可以依靠的伴侶，情意互通，自然可以放下愁緒。

場地：JW Wanderson@Lane Crawford

髮型：Jay Cheung

化妝：Zoe Fan

形象設計：Sarona

記者：游艾維