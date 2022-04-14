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【特首選舉】李家超或考慮探訪劏房戶　譚耀宗：辦大型造勢會須顧及實際環境

政治 15:43 2022/04/14

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特首選舉參選人李家超（右）及競選辦主任譚耀宗（左）。（林宇翔攝）

特首選舉參選人李家超昨日持786張提名票報名參選。其競選辦主任譚耀宗表示，籌備參選的時間短，最終能取得逾700份提名，是好難得的成績。他又透露，李家超未來的競選活動或考慮探訪劏房戶，深入交流。至於是否有大型造勢會，譚耀宗指，除了須考慮政府防疫規定，亦要顧及實際環境是否構成安全問題。

譚耀宗接受一個電台節目訪問時表示，李家超正擬定政綱，但內容未必鉅細無遺，要小心研究是否可行，確保言出必行。他又說，未有安排李家超的家人出來助選，認為下屆特首重點工作是引領香港未來發展。

對於全國政協副主席董建華未有作出提名，譚耀宗說，尊重董建華，知道他身體不好需要休息，無謂打擾。

另外，李家超及譚耀宗今日中午再現身位於中環的選舉主任辦事處。譚耀宗表示，日前提交的部份提名資料有錯漏，參選人李家超須親身到選舉事務處，辦理手續更正，強調提名總數不變。

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責任編輯：陳葆琳

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