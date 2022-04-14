【無品遊客】疫情緩和港人湧往露營 近屯赤隧道「港版邁阿密」淪陷

▲ 疫情緩和港人湧往露營，近屯赤隧道「港版邁阿密」淪陷。

隨著本港第五波疫情緩和，清明節後天色持續良好，吸引大量港人外出郊遊及露營，各處人山人海。不過，有市民在活動後並未自覺清理垃圾，遺下大量膠袋等破壞環境，在網上引起批評。

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「港版邁阿密」被玩殘

位於屯赤隧道附近、有「港版邁阿密」之稱的浩和街，擁有海堤壩及大片草地，無敵海景配上整列棕櫚樹的景色引起打卡熱潮，市民紛紛前往野餐、放風箏等活動。不過，有網民在Facebook群組「香港人露營分享谷」發文並配圖，指有人活動後在草地範圍遺下大量垃圾。從圖片可見，當中有大量外賣膠袋、食物包裝盒、廚餘、膠樽，甚至有野餐墊；尤其星期六日後情況更劣。

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網民批評行為自私

樓主配文批評此等行為是「又要享受又要破壞」，並表示因浩和街位置較偏僻，所以不常有環衛工人幫忙清理垃圾，遊人應要自覺「有手尾」。而貼文經發佈後引起大量網民留言，有網民認同樓主講法，指附近無廁所、垃圾桶，完全需靠自覺帶走垃圾。亦有指好多人是自駕入此位置，質問一些人是否是怕弄污車輛而不再將垃圾車走。更多留言：

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郊外露營遺火種

另外，群組中還有網民郊遊時，發現塔門一處草地上遺有營火的燒地痕跡，火種沒被清走，草叢旁更棄置了一堆垃圾。樓主表示已及時聯絡義工清理；有網民留言指塔門燒地經常發生，常見為外國人所做。但不論誰人所為，棄置垃圾在自然環境都是不當行為，愛護大自然人人有責。

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責任編輯：羅嘉欣