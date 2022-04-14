  • 28°C
香港時間 : 2022414日 (週四) 17:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鼠患單位】美孚新邨「老鼠屋」擾民　食環聯及民政署攻入單位滅鼠

社會 16:37 2022/04/14

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

食環等政府部門處理美孚新邨單位「超級老鼠屋」聯合行動。

美孚新邨一個逾千呎單位，據鄰居投訴，該「老鼠屋」內藏至少百隻老鼠，引起嚴重環境衞生問題。食環已向法庭申請手令，今日（14日）聯同警方、民政署處理美孚新邨單位「超級老鼠屋」聯合行動，花了2小時多入屋處理鼠患。

現場是美孚新邨98座中高層單位，今日下午近2時，食環署人員下午帶備大量物資到場，清潔人員現場穿保護裝備，管業處的人用膠帶封著其他住戶地下，預防老鼠周圍走，食環人員爆鎖攻入單位後，並沒有老鼠立即走出門外，署方約4時許完成入屋處理鼠患。

在食環人員攻入單位前，涉事業主陳小姐已在走廊牆壁用英文寫上不准進入等警告字眼，不過署方根據條例已向法庭申請入屋批准令。當時有人聯絡涉事業主陳小姐，她表示，屋內原本沒有老鼠，老鼠是由外面進來，不想有關人員進屋進行清理行動，要求進入屋內需有律師在場。署方沒有理會。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【鼠患單位】美孚新邨「老鼠屋」滋擾鄰舍 十數隻老鼠聚集窗邊開party

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

東張西望 律師 美孚新邨 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
今日 11:27
【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
【防疫措施】消息：晚市恢復堂食至晚上10時　美容院、健身室和體育處所可重開
今日 09:14
【防疫措施】消息：晚市恢復堂食至晚上10時　美容院、健身室和體育處所可重開
【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議　《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因
今日 10:54
【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議　《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因