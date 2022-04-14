【鼠患單位】美孚新邨「老鼠屋」擾民　食環聯及民政署攻入單位滅鼠

▲ 食環等政府部門處理美孚新邨單位「超級老鼠屋」聯合行動。

美孚新邨一個逾千呎單位，據鄰居投訴，該「老鼠屋」內藏至少百隻老鼠，引起嚴重環境衞生問題。食環已向法庭申請手令，今日（14日）聯同警方、民政署處理美孚新邨單位「超級老鼠屋」聯合行動，花了2小時多入屋處理鼠患。

現場是美孚新邨98座中高層單位，今日下午近2時，食環署人員下午帶備大量物資到場，清潔人員現場穿保護裝備，管業處的人用膠帶封著其他住戶地下，預防老鼠周圍走，食環人員爆鎖攻入單位後，並沒有老鼠立即走出門外，署方約4時許完成入屋處理鼠患。

在食環人員攻入單位前，涉事業主陳小姐已在走廊牆壁用英文寫上不准進入等警告字眼，不過署方根據條例已向法庭申請入屋批准令。當時有人聯絡涉事業主陳小姐，她表示，屋內原本沒有老鼠，老鼠是由外面進來，不想有關人員進屋進行清理行動，要求進入屋內需有律師在場。署方沒有理會。

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記者：余思嵐