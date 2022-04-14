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【肥美人】16位準肥美人成功晉級　屢遭排擠學習愛自己活出真我

娛樂 15:52 2022/04/14

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《肥美人》

由駱振偉（Thor）、練美娟（娟姐）、陳葦璇主持的ViuTV選美真人騷《肥美人》，經過初賽後，今晚(4月14日) 16位準肥美人成功晉級。

為更加了解16強參賽者，主持Thor、娟姐、葦璇與她們齊齊Ice Breaking，透過遊戲及飯局，眾人邊食邊分享自己肥美的成長經歷，過程中有人會心微笑、亦有人失聲痛哭。

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減肥致憔悴脫髮

一向樂觀，經常笑臉迎人的1號參賽者丁珮筠（丁丁）就大方分享自己的經歷，丁丁分享自己15歲中三那年被同學排擠，每日返學都會喊和大發脾氣。

她有一次突然發燒，更持續一個月，被驗出原來患有脂肪肝，需留院1個月。康復後回到學校，功課亦都跟不上，但根本沒有同學願意回答她的問題，伸出援手。丁丁當時極度失落，對世界失去希望，甚至萌生自殺的念頭。

同時她亦分享減肥血淚史，試過持續只吃單一食物，長時間只吃白灼雞胸及菜心，令到手指變黃，甚至脫髮，整個人都非常憔悴。

直到有人推薦她到跳舞Studio一試，喺跳舞群組裏面開始有人接納她、鼓勵她，才重新站起來。丁丁勉勵過來人，無論之前承受過幾多痛苦，只要能夠走過去，往後亦可以很開心。

從小缺乏自信

至於8號陳映同（Lezlie）亦哭著分享自身經歷，她表示由細到大對自己都沒信心，受到好多排擠，加上自己最親密的屋企人亦唔係相當支持。到近日更發現自己患有讀寫障礙，覺得自己肥胖，表達能力不佳，運動、音樂、藝術亦不完全接觸到。

因為Lezlie本身熱愛音樂，當提到讀五線譜亦遇到困難時，更忍不住失聲痛哭。她說：「好似不斷比呢個世界排斥，不斷被隔絕，但係我最近先發現，原來我唔需要向人證明我有幾叻，或者我嘅存在。我嘅存在就係一個存在。」

其他參賽者亦忍不住落淚，紛紛上前安慰，場面感動。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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