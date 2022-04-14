【海洋公園重開】下午6時起開放未來14天名額　身份證有「45」字享半價優惠

▲ 海洋公園宣布，將於4月21日恢復營運，每周開放6天，星期二除外。

第五波疫情繼續回穩，政府今早宣布由4月21日起逐步放寬社交距離措施，包括晚市恢復堂食至晚上10時、每枱人數上限4人、限聚令放寬至4人、多個處所可以重開包括主題公園、美容院等。

海洋公園宣布，將於4月21日恢復營運，每周開放6天，星期二除外，並會繼續實施一系列嚴格防疫措施，以保障訪客、員工和動物的健康及安全，讓大家可安心暢遊。

所有訪客除獲豁免海洋公園預約之人士，其他人進入園區前均須於網上預約到訪日期。預約系統會於今天下午6時起開放未來14天的名額供訪客預約。所有訪客須於系統内預約入園日期及作健康申報，每日名額有限，額滿即止。

▲ 海洋公園4月21日重開入園需預約，預約系統今日下午6時起開放未來14天名額。（資料圖片）

按照政府最新宣布之防疫指引，公園將執行以下新措施：

除獲法例豁免人士外，所有年滿12歲或以上的訪客進入海洋公園必須符合「疫苗通行證」要求。

除獲法例豁免人士外，所有訪客進入園區前均須掃瞄「安心出行」二維碼，並須出示附有二維碼的疫苗通行證相關接種紀錄 / 「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」以作掃瞄之用。

另外海洋公園亦設45周年套票優惠，例如成人 香港身份證號碼包含「45」相連號碼可享半價。小童 香港身份證號碼包含「45」相連號碼亦可享半價。3歲以下小童可免費進場。

▲ 海洋公園45周年優惠套票。

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責任編輯：李榮忠