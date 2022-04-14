【教育政策】中學校長會籲新一屆政府關注多項教育議題　積極採納業界前線對政策建議

▲ 中學校長會希望新一屆政府多關注本港的教育及相關的議題，並積極採納前線對教育政策的建議。（資料圖片）

第六屆行政長官提名期4月15日結束，選舉將於5月8日舉行。中學校長會執行委員會今日（14日）向已經報名參選的前政務司司長李家超去信，希望新一屆政府可多關注本港的教育及相關的議題，並與教育界多作溝通，積極採納前線對教育政策的建議。文中提及6個議題，包括學童精神健康、大專教育、教師專業發展等。

中學校長會執委會撰寫給2022年行政長官候選人的信，以「香港教育——今天的局限、明天的發展」為題，內文提到，自2000年開展教育改革20多年以來，學習機會趨向多元，弱勢學生亦獲得更多照顧，但本港仍有諸多教育及與相關議程需要新一屆政府的關注。文中就6大教育議題提出意見，期望新一屆政府能與教育界多作溝通，積極採納前線對教育政策的建議。

執委會指出，香港中小學童的人口一直下跌，導致學校面臨收生壓力，倡議當局進一步優化師生比例，降低每班學生人數，檢討現行的學位分配制度等。另外，於科技教育方面，建議新一屆政府就STEM和AI課訂出課程框架，增設「電子學習統籌主任」等。

執委會亦指，學童精神健康問題近年海嘯式惡化，壓力指數亦高，情況令人極度擔心，希望新一屆政府會認真規劃學生的情緒教育，並按實際需要作出資源調配；重設止學生自殺委員會，作針對性的措施等。執委會亦在文內提及教師專業，認為政府應致力確保及尊重學校的校本管理，和教育工作者的專業自主。

對於大學教育的發展，執委會建增加「學校推薦直接錄取計劃」名額，檢討4年制學士學位課程最低入學要求等，以照顧不同才華的學生，進一步提升香港整體的人力質素；大灣區發展方面，執委會則認為要及早預備學生，拓闊他們未來的發展機遇。

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責任編輯：黃悅晴