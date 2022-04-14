【持槍行劫】油麻地彌敦道建行遭中年漢持槍械劫　警員穿避彈衣現場追捕　

油麻地彌敦道中國建設銀行分行，據報發生械劫案。中年匪徒聲稱打劫，其後掠走約1萬元現金後逃去，大批警員於旺角區內搜捕。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

事發於今日（14日）下午3時40分，警方接報稱一名中年男子，闖進彌敦道556號的中國建設銀行，聲稱要求取錢，但無說明銀碼。之後他取出一把疑似手槍，向職員聲稱打劫，銀行於是報警。

警方接報後，派出身穿避彈衣的警員，抵達現場追捕。警員隨後亦採取「捷進」行動，在各區主要幹道設置路障，警員手持長槍戒備。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰