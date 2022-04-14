【持槍行劫】油麻地彌敦道建行遭男子持曲尺槍械劫　據悉午夜前錦田就擒

▲ 油麻地彌敦道建行遭中年漢持槍械劫。（銀行CCTV截圖）

油麻地彌敦道中國建設銀行分行，據報發生械劫案。中年匪徒聲稱打劫，其後掠走約1萬元現金後，登上了一架往深水埗方向的巴士。警方正積極追捕，據悉疑犯午夜前，於錦田八鄉一帶被捕，已年近70歲。

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事發於今日（14日）下午3時40分，警方接報稱一名中年男子，闖進彌敦道556號的中國建設銀行，聲稱要求取錢，但無說明銀碼。之後他取出一把疑似手槍，向職員聲稱打劫，銀行於是報警。警方接報後，派出身穿避彈衣的警員，抵達現場追捕。

現場消息指，中年男子帶鴨舌帽及口罩，持類似手槍物體。由於有途人報稱看見其逃走後登上巴士。警員隨後採取「捷進」行動，在各區主要幹道設置路障，並手持長槍戒備。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，今日下午大約3時38分一名中年本地中國籍男子進入油麻地中國建設銀行，向職員遞上一張紙條，取出一把疑似手槍，聲稱打劫，掠劫了1.4萬元，其後有職員嘗試追上疑匪，目擊疑匪登上了一架往深水埗方向的巴士，警方現正積極追捕，並有聯絡巴士公司協助。

鐘雅倫表示，涉案疑似手槍為類似曲尺手槍，暫時未知是否為真槍，疑犯大約40至50歲，健壯身材，手提着一個袋，身穿一件深色上衣。

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責任編輯：吳卓峰、曾秋文、李榮忠