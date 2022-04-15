【油麻地械劫銀行案】73歲疑犯元朗落網　因欠債持玩具槍行劫

▲ 油麻地彌敦道建行遭中年漢持槍械劫。（銀行CCTV截圖）

油麻地彌敦道中國建設銀行分行，據報發生械劫案。中年匪徒聲稱打劫，其後掠走約1萬元現金後，登上了一架往深水埗方向的巴士。事隔7小時，大批探員於八鄉錦上路元崗村一村屋，拘捕涉案73歲男疑匪，起回部分贓款及涉案手槍，並證實是玩具槍，犯案動機相信是因為欠債，為了應付生活開支。

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事發昨日下午3時38分，一名中年本地中國籍男子，走入彌敦道556號的中國建設銀行。據銀行閉路電視片段，劫匪犯案時頭戴黑色帽子、身穿黑藍色風褸、黑色長褲及深色運動鞋，戴黑口罩及太陽眼鏡蒙面。

劫匪隔着玻璃櫥窗，向銀行職員遞上字條，再取出一把疑似手槍，指向職員聲稱打劫。劫匪其後再向職員遞上一個袋，着職員將現金裝進袋裏，職員將1.4萬元現金交予劫匪。劫匪得手後隨即逃去，整個行劫過程約30秒。

警方接報後，隨即採取「捷進」行動，在各區主要幹道設置路障，截查巴士，並手持長槍戒備。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，劫匪是一名年約40至50歲的本地中國籍男子，健壯身材，手提着一個袋；涉案手槍類似曲尺手槍的型號，惟因劫匪未曾開槍，故暫未能分辨手槍真偽。

鍾雅倫指，事發後有銀行職員嘗試追上疑匪，目擊疑匪橫過彌敦道跳上一架往深水埗方向的巴士逃去，警方現正追捕劫匪，並聯絡巴士公司查看車內的閉路電視錄影；亦會循賊人有否事先到銀行「踩綫」部署行劫，作調查方向，追查劫匪下落。

事隔7小時，大批探員於深夜11時許，在八鄉錦上路元崗村一村屋，拘捕涉案疑匪，並即場在屋內起回部分贓款、犯案時所用的懷疑手槍，證實是玩具槍、以及於案發時穿着的衣物；期間探員發現疑匪逾期居留多年，他涉嫌「行劫」及「逾期居留」被捕，重案組探員把他押返警署通宵扣查。他將被落案起訴相關罪名。

被捕男子73歲，為新加坡籍華僑，逾期居留超過10年。至於犯案動機，鍾雅倫指，疑匪沒有工作，同住的妻子是外籍，有香港身份證，已退休，相信他犯案是因為欠債，但未必是賭債，只是為了應付生活開支。

另外，警方懷疑疑犯與2020年7月在旺角一間藥房發生的一宗手法類似的案件有關，當年涉案人士亮出打火機，聲稱打劫，但事敗逃去。

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責任編輯：吳卓峰、曾秋文、李榮忠