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【消費券1萬】恒基7商場、圓方推電子消費優惠　最高享2萬元商戶禮券回贈兼免費泊車

社會 16:21 2022/04/14

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

恒基7商場、圓方推電子消費優惠，最高享2萬元商戶禮券回贈兼免費泊車。（圓方提供）

新一輪5000元電子消費券月初已派發，恒基地產旗下7個商場及ELEMENTS圓方推出多項優惠，鼓勵市民消費。

恒基地產旗下7個商場

新都城中心2至3期、新港城中心 、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊推出「消費券購物二重賞」，旗下H·COINS 綜合會員計劃會員於即日起累積消費5,000元，即賺額外430元獎賞。

  • 第一賞：儲印花賺30元獎賞回贈 

由即日起至6月10日，H·COINS 會員只需要以4個電子消費平台，包括支付寶香港、八達通、 Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK，於上旗述商場零售或餐飲商戶單一消費每滿200元，經H·COINS手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚，集齊2枚電子印花，即有機會獲得30現元恒基地產旗下商場購物電子禮券一張。每位合資格會員於推廣期內最多可以獲贈一次。

  • 第二賞：繼續累積消費賺加碼獎賞400元現金券 

H·COINS 會員於推廣期內以4個電子消費平台累積消費滿5,000元，即有機會額外獲贈400元恒基地產旗下商場電子禮券，包括200元購物電子禮券及200現元餐飲電子禮券。

  • 成為H·COINS新會員　消費即送3,000 COINS 

此外，登記成為H·COINS新會員並成功登記賺取任何COINS，即送額外3,000 COINS獎賞，相當於電子消費3,000元

  • 泊車賞：延續1小時泊車優惠 

除消費獎賞外，指定商場亦設有免費泊車優惠。由即日起，於晚上6時後於新都城中心2期及 3期、 MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場、利奧坊、粉嶺中心、 H Zentre、宏利金融中心商場及逸峯廣場內消費滿指定金額，即可享額外1小時免費泊車。

ELEMENTS 圓方

商場推出「春日購物禮遇」，由即日起至今年5月20日，顧客於商場以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值2,000元獎賞。消費滿10,000元，亦可享合共總值3,000元獎賞。此外，由即日起至2022年4月30日，憑指定消費可享總值20,000元 ELEMENTS圓方指定消費電子禮券及商戶電子禮券。

  • 「春日購物禮遇」：消費滿2,000元即享2,000元獎賞 

由即日起至2022年5月20日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值2,000元獎賞，包括總值400元ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券、100元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券及總值1,500元帶指定消費商戶電子禮券。

另消費滿10,000元，亦可享合共總值3,000獎賞元，包括總值1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券、總值200元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、總值200元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券及總值1,600元 帶指定消費商戶電子禮券。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

  • 「額外獎賞」：消費滿60,000元即享20,000元獎賞 

此外，由即日起至4月30日，於ELEMENTS圓方消費滿60,000元，更可享合共總值20,000元獎賞，包括總值2,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券、總值1,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、總值1,200元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、總值1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、總值300元ELEMENTS 圓方帶指定消費購物電子禮券及總值14,000元帶指定消費商戶電子禮券。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

  • 最高享4小時免費泊車優惠

憑即日電子消費滿100元，可享2小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿400元，可享4小時免費泊車優惠。此外，顧客於ELEMENTS圓方換領泊車優惠，更可獲「1小時免費泊車券」2張，供下次使用。

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政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：陳麗娜 

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