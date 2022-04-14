【廣東歌】《海闊天空》成YouTube首支破億點擊粵語歌　揭Beyond經典秘密

▲ Beyond是香港經典樂隊。

Beyond的經典廣東歌《海闊天空》1993年由黃家駒作曲及填詞，面世29年，響遍全球，連外國人都識得唱。而由滾石唱片在2011年9月上載至YouTube的《海闊天空》官方MV，日前累積點擊突破1億，成為YouTube第一首點擊次數突破1億的廣東歌。

Beyond創造的經典無數，《海闊天空》除成為不少樂迷心目中的經典，甚至有人認為《海闊天空》是家駒的寫照，代表堅持自己與永不言敗的精神。

家駒寫於1993年的《海闊天空》，收錄於Beyond《樂與怒》大碟，不過當年《海闊天空》在流行榜的成績其實一般，前商台DJ陳海琪曾接受訪問憶述，因《海》有別當時的流行曲結構，更長逾5分鐘，對其時廣東歌是頗前衛。

▲ 四人年代。

另外，《海闊天空》最初其實取名《Piano Song》，因歌曲用了很多鋼琴做前奏。當中歌詞有「也會怕有一天會跌倒」，不少樂迷後來常稱如預言家駒從高台墮下的意外，就連黃家強也在訪問表示，每次聽到此句都會感不安。

天妒英才，代表著香港搖滾樂精神的家駒，在1993年應邀出席日本綜藝節目時遇上意外，在2.7米的台上摔落並頭部首先著地，家駒立即陷入昏迷狀態，留院6日後，家駒敵不過死神的召喚與世長辭，終年31歲。

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