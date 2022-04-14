【綠葉王】前TVB演員麥皓為離世享年76歲　曾參演經典劇《大時代》《他來自江湖》

曾參演不少經典劇如《大時代》、《我本善良》、《他來自江湖》的前TVB綠葉麥皓為離世，享年76歲。

今日網傳早已移民新加坡的前TVB演員麥皓為離世，其好朋友米雪發聲明表示：

謹代表麥皓為家人感謝各位關心，我們敬愛的好友麥皓為先生昨晚（4月14日）在家安詳離世！麥皓為一生熱愛家庭，是位好丈夫好爸爸。他疼愛朋友，更是位好演員！我們又痛失一位好友！

一路好走！🙏🙏🙏

請給予麥家一點空間和時間，稍後回應！

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為弟弟加入娛樂圈

麥皓為是越南華僑，曾在法國讀書，後轉到台灣讀大學修電子工程系，學士畢業，並擁有工程師資格。

但在1982年，他的三弟麥大成與家人去桂林旅行時不幸空難離世。因為麥大成是一位藝人，麥皓為代弟弟繼續演藝志願，於是他報讀TVB第12期藝員訓練班，由此加入娛樂圈，同期藝訓班同學包括劉青雲、吳啟華、陶大宇、劉嘉玲、吳君如、曾華倩、藍潔瑛、商天娥等。

雖然麥皓為在TVB十多年一直只演中年司機、小販、公司老闆等綠葉角色，但無損他對演出的專業態度，其中在《他來自江湖》演投資公司老細，與周星馳擦出不少火花。

此外，他在《大時代》演報紙檔老闆，當中劉松仁演的方進新向其求請的一幕對手戲，更是香港電視劇經典中的經典場面。

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一生好學不倦

麥皓為本身擁有不錯的學歷，仍然十分好學，60歲時成為新躍大學和北京師範大學合辦的中國語言文學碩士班首批畢業生。

自1994年，他轉至新加坡電視圈發展，隨後移民當地。有指他後來退出電視圈，轉任新加坡國家博物館華文義工導覽講解員，並當過保險從業員。他雖然早已離開演藝圈，但與圈中人仍然保持聯繫，比如米雪等。