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【行為失當】4警員查販毒案涉揑造搜屋紀錄　被廉署起訴公職人員行為失當罪

社會 16:38 2022/04/14

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廉署起訴4警務人員公職人員行為失當。（資料圖片)

屯門警區一名警長及三名警員，涉嫌就一宗販運毒品案的刑事調查，揑造搜屋紀錄。廉政公署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見，今日（14日）落案起訴四人，控告他們公職人員行為失當。案件下周三（20日）在屯門裁判法院處理。

被告為馮孝聰，45歲，警長；以及林耀然，38歲；羅學鍵，32歲；及葉家豪，31歲，同為警員。他們獲廉署准予保釋，以待下星期三（20日）在屯門裁判法院應訊。四名被告於案發時駐守屯門警區一個特別職務隊，主要負責調查區內涉及危險藥物、賣淫活動及非法賭博的罪案。

根據被告的記事冊紀錄、證人供詞及調查報告，馮孝聰於2018年3月14日黃昏率領上述特別職務隊成員，在屯門展開一項反危險藥物行動，三名同案被告亦有參與。一名男子在行動中被捕，他身上有五包氯胺酮，而報稱其住所其後遭搜查。該名男子於2018年3月15日被控一項販運危險藥物罪名。

四名警務人員現被廉署控告一項公職人員行為失當罪名，指他們涉嫌於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在上述販運毒品案調查期間，作出有關進行搜屋的虛假紀錄。

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記者：郭詩詩

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